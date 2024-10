La questura lancia un concorso letterario destinato ai ragazzi: “Raccontateci Giovanni Palatucci, che vinse contro la banalità del male”

Uomo delle istituzioni che seppe contravvenire agli ordini per una visione etica della vita, di chi non indietreggia e tiene la schiena dritta, a costo di ritrovarsi a Dachau e lì morire, a 36 anni.

Questo fu Giovanni Palatucci, l’eroe civile che da uomo, prima che da poliziotto (fu questore di Fiume nel periodo dell’occupazione nazista dell’Italia), salvò centinaia, migliaia di vite di ebrei che altrimenti sarebbero stati lanciati nel gorgo delle deportazioni, spariti nei camini e nel ribrezzo della pulizia etnica, politica, religiosa che Hitler imponeva per coronare la sua idea di mondo ariano finito con due cadaveri carbonizzati, suo e dell’amante Eva Braun, nel retro della Cancelleria di Berlino, nella primavera del 1945.

Per celebrare la figura di questo personaggio che pagò la vita col suo coraggio, la questura di Varese ha lanciato un concorso letterario destinato ai ragazzi presentato oggi nel palazzo di piazza Libertà alla presenza degli altri soggetti che collaborano al progetto: l’Ufficio scolastico provinciale di Varese e Confapi Varese che ha messo a disposizione la disponibilità economica per le borse di studio dedicate ai vincitori, giovani studenti delle suepriori che avranno tempo tre mesi per preparare gli elaborati (VEDI SOTTO IL BANDO COMPLETO).

«Un’idea», quella del concorso, «che abbiamo subito sposato», ha spiegato il Questore di Varese Carlo Ambrogio Enrico Mazza. Il perché è scritto nella biografia esposta dal già vice questore Giuseppe Palumbo, oggi in quiescenza: «A Gerusalemme c’è un bosco di 5mila alberi, uno per ciascuno degli ebrei salvati da Palatucci», «oggi Giusto tra le Nazioni».

Dal canto suo il provveditore Giuseppe Carcano ha accolto con grande entusiasmo l’idea di un concorso letterario: «I nostri ragazzi scrivono, e bene. Siamo freschi di Premio Chiara dove sono decine gli elaborati deliziosi che si possono leggere. Manoscritti anche dei nostri studenti». Perché allora non dedicarsi a scoprire questa figura, «che non si trova nei libri di scuola?», come ha spiegato Marco Tenaglia di Confapi Varese, il quale ha raccontato che l’esempio di dedizione verso il prossimo lo si respira bene in una provincia, quella di Varese, dove ha operato anche un altro eroe civile come Calogero Marrone: «Mio nonno lo ha conosciuto e aiutato, quindi la sua, per me, è storia di famiglia».

I termini del concorso, disponibili qui di seguito, sono satti esposti dal capo di Gabinetto della questura, dottor Francesco Pino.

_________________________________________________________________________________________________________________________

In occasione dell’ottantesimo anniversario della morte di Giovanni Palatucci, funzionario di pubblica sicurezza, questore di Fiume negli anni della seconda guerra mondiale, morto nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945, la questura di Varese in collaborazione con Associazione Onlus Giovanni Palatucci, Ufficio scolastico provinciale di Varese e con il contributo di Confapi Varese bandisce un concorso storico – letterario riservato allw scuole secondarie di secondo grado della provincia di Varese dal seguente tema: “La figura di Giovanni palatucci come uomo, poliziotto, eroe, martire, giusto”

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

FORMA DELL’ELABORATO

Gli elaborati devono essere redatti in lingua italiana e possono essere sviluppati, alternativamente, nelle seguenti forme:

un testo libero

una presentazione .ppt

un video

I lavori partecipanti al concorso non saranno restituiti

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La modalità di partecipazione al concorso sono le seguenti:

partecipazione del singolo concorrente

partecipazione come “classe”

In caso di partecipazione come “classe“ l’elaborato dovrà essere firmato da almeno un docente della classe e dal dirigente scolastico dell’istituto a cui la classe appartiene.

TEMPISTICHE E ADEMPIMENTI

Gli elaborati dovranno pervenire alla casella di posta elettronica francesco4.pino @poliziadistato.it entro il giorno 20 gennaio 2025 (fa fede la data di invio alla casella di posta elettronica), riportando nell’oggetto la seguente dicitura: Segreteria del Concorso Storico-Letterario “Giovanni Palatucci: uomo, poliziotto, eroe, martire, giusto”.

In sede di trasmissione dovrà essere indicato il recapito (indirizzo, telefono, e-mail) della classe/scuola/Istituto o dello studente che partecipa singolarmente; inoltre, dovrà essere dichiarato che l’elaborato partecipante al concorso è inedito e non ha conseguito premi in altri concorsi.

La partecipazione al concorso è gratuita.

COMMISSIONE

La Commissione chiamata a valutare gli elaborati è composta dai seguenti membri:

– Dott. Francesco Pino, Capo di Gabinetto della Questura di Varese;

– Dott. Giuseppe Palumbo, Vice Questore Aggiunto in quiescenza della Polizia di Stato;

– Dott. Davide Selle – Confapi Varese;

– Dott.ssa Lelia Mazzotta – Ufficio Scolastico Provinciale di Varese.

Il giudizio della Commissione è inappellabile.

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

Saranno nominati vincitori e premiati con borsa di studio i primi tre classificati del concorso.

1° classificato: borsa di studio del valore di 1.000 euro

2° classificato: borsa di studio del valore di 600 euro

3° classificato: borsa di studio del valore di 400 euro

La Commissione si riserva di premiare con “Premi Speciali” anche lavori non classificati

al primo, secondo e terzo posto.

La premiazione avverrà in Varese, nella mattinata del 11 febbraio 2025, presso la Sala “Giuseppe Montanari” sita in via dei Bersaglieri n. 1, nel corso di una cerimonia organizzata dalla Questura di Varese e incentrata sulla figura di Giovanni Palatucci.

L’Ufficio Provinciale Scolastico avrà cura di comunicare ai partecipanti l’esito del concorso.

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori (o da personemunite di specifica delega).

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento e costituisce espressa autorizzazione all’utilizzo di dati anagrafici unicamente ai fini delel comunicazioni inerenti al concorso stesso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare iu numeri 0332.801538 – 338.7114683 o inviare una mail a francesco4.pino@poliziadistato.it