La Varesina cade a Sesto San Giovanni: la Pro vince 1-0

La Varesina ha incassato la seconda sconfitta in campionato in trasferta allo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni. La Pro Sesto si è imposta per una rete a zero, grazie al gol del suo bomber e capitano Alessandro De Respinis, il quale ha messo a segno la sua quarta rete stagionale.

Il gol decisivo è arrivato al 32’ della ripresa. Questi tre punti consentono alla squadra di mister Daniele Angellotti di agganciare proprio le Fenici a quota 17 punti, a soli due punti di distacco dalla capolista Desenzano, che non è riuscita ad andare oltre il pareggio a reti inviolate nella sfida casalinga contro il Fanfulla.

A questo punto Ospitaletto e Sant’Angelo avranno l’opportunità di prendere il comando della classifica con gli arancioni – che nelle ultime settimane si sono rinforzati con due ex pro come Amato Ciciretti e Yves Baraye – che saranno protagonisti sabato sera alle 20 contro il Chievo, mentre i rossoneri saranno impegnati domenica pomeriggio sul campo della Folgore Caratese.

TABELLINO

Pro Sesto – Varesina 1-0 (0-0)

Marcatori: 32’ st De Respinis (PS)

Pro Sesto: Maglieri, Sportelli, Putzolu, Borgo (76’ De Respinis), Sala, Busatto (85’ Chiricallo), Santambrogio, Rossi, Spezzano (66’ Nucifero), Guerrisi (66’ Djoulou). A disposizione: Frigerio, Capitanio, Rossi, Toldo, Abruzzese. All: Daniele Angelotti.

Varesina: Chironi, Coghetto (62’ Cagia), Mapelli, Cosentino (84’ Sali); Miconi (76’ Bobbo), Guidetti, Gianola (84’ Guri), Giorgi; Mazia (62’ Ghioldi), Gasparri, Bertoli. A disposizione: Macchi, Rosa, Isufi, Bobbo, Gozzo. All: Marco Spilli

Arbitro: Deborah Bianchi di Prato (Petrakis/Perri)

Ammoniti: Clerici (P), Cosentino (V), Coghetto (V), Bobbo (V). Recupero: 0’+5’. Angoli: 5-4

Note: cielo nuvoloso con promesse di pioggia. Campo in discrete condizioni.