In 10 per tutta la gara, 1-1 d’orgoglio per la Castellanzese in casa della Pro Sesto

Succede di tutto allo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni, ma la Castellanzese riesce a mettersi in tasca un punto davvero importante per il proprio campionato e per l’umore. La squadra di mister Corrado Cotta, infatti, gioca tutta la gara in inferiorità numerica – espulso il portiere Salina al 2′ del primo tempo – e va sotto al 13′ del primo tempo colpita dal gol di Busatto.

Nella ripresa però la Castellanzese riesce a trovare il gol con Boix Garcia al 4′, dagli undici metri, e riesce a difendere il pareggio fino alla fine, nonostante la spinta dei milanesi. Grande parte del merito va al portiere Poli che, entrato dopo l’espulsione di Salina, nel corso della gara riesce a mettersi in luce e al 24′ della ripresa respinge il penalty di Busatto.

In classifica per i neroverdi non cambia molto, con la zona playout ancora pericolosamente vicina, ma con questo carattere la strada verso la salvezza potrebbe essere meno tortuosa. E una prima conferma è attesa già per mercoledì 15 gennaio quando per il turno infrasettimanale al “Provasi” arriverà il Crema per uno scontro diretto da non sbagliare.