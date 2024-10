La Varesina visita il Club Milano, per la Castellanzese esame Pro Palazzolo

Domenica 27 ottobre alle 14.30, il Girone B di Serie D scende in campo per disputare le gare valide per l’undicesima giornata di campionato. Per la Varesina è in programma una trasferta insidiosa sul campo del Club Milano, mentre la Castellanzese attende la Pro Palazzolo.

CLUB MILANO – VARESINA

Dopo la preziosissima vittoria di mercoledì contro la Folgore Caratese, la Varesina domenica sarà impegnata in trasferta al Vista Vision Stadium di Milano Pero per affrontare i padroni di casa del Club Milano. Le Fenici hanno già giocato e vinto in questo stadio alla seconda giornata contro l’Arconatese. I biancorossi nella sfida del turno infrasettimanale hanno rimediato una sconfitta nel derby milanese contro il Sangiuliano City. Attualmente la squadra allenata dall’ex Castellanzese mister Manuel Scalise si trova sull’orlo della zona playout a pari punti con le neopromosse Vigasio e Magenta. Invece la squadra di mister Marco Spilli con l’ultimo successo è risalita al secondo posto, complici le confitte di Desenzano e Pro Sesto, in ex aequo con il Sant’Angelo a tre punti dalla vetta della classifica. Per la Varesina vincere anche domenica significherebbe arrivare quantomeno a distanze invariate alla sfida di settimana prossima contro la capolista Ospitaletto. I precedenti tra Serie D, Eccellenza e Coppa di Eccellenza sono in parità con due vittorie per ciascuna e un pareggio.

CASTELLANZESE – PRO PALAZZOLO

La Castellanzese ospiterà al “Giovanni Provasi” la Pro Palazzolo per cercare di tornare a fare punti dopo la battuta di arresto avvenuta sul campo del Magenta, ma l’impresa non sarà delle più semplici, perché dall’altra parte arriva una squadra che sta cercando di risalire la classifica per inserirsi nella lotta alla promozione. I biancoblu nell’ultimo turno hanno ottenuto una vittoria schiacciante nella gara interna contro il Crema, con il sorprendente punteggio di 6-2. La squadra allenata da mister Marco Didu ha il secondo miglior attacco del Girone B con 18 gol messi a segno, meglio di loro solo Casatese e la capolista Ospitaletto con 19. Se l’attacco dei bresciani funziona bene, altrettanto non si può dire della fase difensiva, dato che finora hanno concesso ben 14 reti. I precedenti tra le due squadre sono solo due, quelli della scorsa stagione. La Pro si era imposta a Castellanza nella gara di andata per 1-0, mentre al ritorno i neroverdi avevano restituito lo stesso punteggio in trasferta.

11° GIORNATA – SERIE D GIRONE B

Casatese – Arconatese, CASTELLANZESE – PRO PALAZZOLO, Ciliverghe – Breno, CLUB MILANO – VARESINA, Crema – Chievo, Caratese – Fanfulla, Magenta – Nuova Sondrio, Ospitaletto – Sant’Angelo, Pro Sesto – Desenzano, Vigasio – Sangiuliano.

CLASSIFICA

Ospitaletto 23, VARESINA e Sant’Angelo 20, Desenzano 19, Pro Sesto e Pro Palazzolo 17, Casatese 16, Ciliverghe, Breno e CASTELLANZESE 14, Sangiuliano City e Caratese 13, Vigasio, Club Milano e Magenta 11, Crema 10, Nuova Sondrio e Chievo 9, Fanfulla 8, Arconatese 5.