L’aumento della vita e la dignità della persona anziana nel convegno del Movimento Diocesano Terza Età

Sabato 23 novembre dalle ore 9.00 si svolgerà il convegno “La longevità è un dono e la dignità della persona anziana va tutelata”.

Il Convegno proposto dal Movimento Diocesano Terza Età prende spunto dai principi e contenuti della “Carta per i diritti degli Anziani e i doveri della comunità”, del 2021, e intende riflettere su quanto della stessa ha trovato attuazione. I lavori si terranno nel salone Pio IX Casa Schuster via Sant’Anronio 5. Milano.

L’incontro vuole porre in evidenza e a confronto le differenti esperienze, le testimonianze, le possibili azioni di soggetti e organizzazioni che, per missione o vocazione, sono vicini agli Anziani, se ne fanno carico, ne studiano i bisogni e il contesto per garantire loro cure e servizi.

Nel promuovere il Convegno sul tema, sono state fonte di ispirazione e incoraggiamento le catechesi di Papa Francesco sulla vecchiaia e quelle del nostro Arcivescovo, S.E. mons. Mario Delpini, a cominciare da quelle pronunciate in occasione degli incontri annuali diocesani con i Nonni.

PROGRAMMA

9.15 Accoglienza partecipanti

9.30 Apertura Lavori Preghiera iniziale

Mons. Franco Cecchin, Assistente diocesano MTE

9.35 Saluti introduttivi

Carlo Riganti – Presidente MTE

9.45 Relatori

Prof.ssa Franca Maino – Università degli Studi di Milano e

Percorsi di secondo welfare

Presentazione dello scenario sull’invecchiamento e longevità nel

nostro Paese

10.00 S.E. Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia

Accademia per la Vita, Presidente della Fondazione Età Grande

Relazione sul Tema

10.45 Pausa

11.00 Tavola rotonda con Riflessioni, Esperienze, Testimonianze

dei diversi attori del welfare

12.00 Conclusioni

S. E. Mons. Franco Agnesi, Vicario Generale

12.15 Chiusura

È gradita la conferma della partecipazione c/o la Segreteria: 02.583913342 mail: segrmovimento@mtemilano.it – Sito del Movimento: www.mtemilano.it

La sede è raggiungibile con questi mezzi: Linea M1 Rossa, M3 Gialla, fermata Duomo; -BUS 60 e 61, fermata via Larga; -Tram 27, 19, 12, fermata via Larga – P.zza Fontana.