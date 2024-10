L’aurora boreale a Gerenzano, storia di una foto

Il sogno di vedere un’aurora boreale almeno una volta nella vita ce l’hanno un po’ tutti…ma grazie all’elevata attività solare dell’ultimo periodo a cavallo tra il 2023 e il 2024 è capitato che questo spettacolare e incredibile fenomeno si sia verificato anche se in forma un po’ diversa e non così scenografica, alle nostre latitudini.

Questo magico 11 ottobre 2024 dopo mesi dall’ultima comparsa fuggente a maggio dell’aurora (o più corretto dire SAR nel nostro caso), ho potuto con grande stupore e incredulità assistere a qualcosa che mai nella vita avrei pensato di vedere qui in Lombardia. Sono circa le 2 di notte e l’applicazione che monitora l’attività geomagnetica solare con relativa presenza di aurore nel nostro emisfero mi manda un messaggio di alert dove viene comunicata la probabilità di poter osservare il fenomeno nella mia posizione visto i valori elevati di KP (indice di misura dell’attività geomagnetica). In realtà ero sceso già in campo molto prima quel giorno, precisamente alle 20 e poi in seguito alle 23.30 circa ma senza alcun esito positivo, infatti in cielo non si notava ancora il minimo alone rosso. Non contento ma intestardito, anche se un po’ scoraggiato, ho voluto fare un ultimo tentativo per sfidare la sorte appostandomi in una zona di campagna che fosse libera da luci ed edifici…dove avessi la visuale verso nord senza ostacoli.

Attendo circa un’ora dalla una di notte quando arriva la notifica che aspettavo: segnale indice KP 8.67 (scala da 0 a 9) che si traduce in probabilità di osservazione dell’aurora del 1% nella mia posizione, allora ecco che subito corro nel campo con il cavalletto e la mia Sony alpha a7 equipaggiata col samyang 18mm f2.8 e posiziono il tutto con minuzia e attenzione…alzo gli occhi verso le stelle e comincio a intravedere come delle striature anomale nel cielo simili a nuvole stratificate che puntano in verticale e fanno un movimento quasi ondulatorio. L’orizzonte si tinge di un rosso appena percettibile e allora dopo aver opportunamente settato i parametri in macchina, con la mano tremante per l’emozione e l’adrenalina, clicco sul tasto dell’otturatore consapevole che sarebbe stato uno dei “click” più belli da sentire della mia carriera fotografica…È una notte di venerdì 11ottobre 2024 e quel sogno è diventato realtà…Per alcuni minuti mi sono sentito nelle terre della Finlandia in un piccolo e sconosciuto comune della provincia di Varese.

Tempo di esposizione: dai 13 ai 25secondi

Diaframma: f 3.5

Iso: 320/500

Emanuele Santagostino