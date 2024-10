Le casette dell’acqua non tornano a Varese, Esposito sollecita una soluzione

Erano state rimosse ad aprile scorso, con la promessa dell’installazione, da parte di un nuovo gestore, di nuove e piu funzionali casette dell’acqua a Varese.

Ma il bando che deve individuare la nuova azienda di gestione tarda ad arrivare, e così il consigliere Domenico Esposito, rappresentante a Varese del Polo delle Libertà, su sollecitazione di diversi cittadini segnala pubblicamente la questione: «A distanza di sei mesi dalla decisione del Comune di sostituire le casette dell’acqua, la situazione è rimasta bloccata – Spiega Infatti Esposito – Le vecchie strutture sono state rimosse, ma le nuove non sono ancora state installate. I cittadini, quindi, non possono più usufruire di questo servizio prezioso e atteso».

Per questo Esposito annuncia un ‘azione nei confronti del Consiglio: «Vista la situazione di stallo, richiederò la convocazione della commissione competente per chiarire il futuro delle casette, il cui ripristino era stato previsto anche attraverso un bando specifico, non ancora indetto».