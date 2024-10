Le dodici streghe di Cazzago Brabbia celebrano Halloween con i bambini

È dedicata alle Dodici streghe di Cazzago la lettura da brividi con cui inizia la Festa di Halloween organizzata dal Comune di Cazzago Brabbia in biblioteca per i bamini. L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre al calar della sera, alle 17 in biblioteca.

Dopo aver ascoltato la storia i bambini potrannno partecipare a un breve laboratorio e poi via tutti insieme, mascherati, a fare Dolcetto o scherzeto per le vie del paese.

Il giro per dolcetto o scherzetto è aperto a tutti, senza limite di numeri (ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto), mentre per il laboratorio in biblioteca è necessaria la prenotazione scrivendo un messaggio su WhatsApp al 324 9588132.