Le donne di Futura Civitas per il cessate il fuoco in Medio Oriente. Il flash mob a Olgiate Olona

Domenica 20 ottobre le donne del gruppo di cittadinanza attiva Futura Civitas hanno animato la piazza San Gregorio a Olgiate Olona con un fashmob per chiedere un immediato “cessate il fuoco” in Medio Oriente e in tutti i teatri di guerra. Questo evento ha fatto seguito al precedente incontro di febbraio, dimostrando che la neonata associazione vuole continuare ad essere una voce per la pace che non si spegne mai.

Durante il pomeriggio, sono stati trasmessi brani toccanti sul tema della guerra, testi e poesie molto forti e laceranti, e i presenti hanno riflettuto su quanto sia fondamentale da un lato proteggere i più vulnerabili, come i bambini e tutti coloro che soffrono a causa dei confitti, e dall’altro su quanto sia importante mantenere alta l’attenzione su questa situazione, in modo che non vincano assuefazione e disinteresse.

L’evento ha visto anche la partecipazione del vicesindaco Richiusa, della consigliera di maggioranza Bellitto e del capogruppo di minoranza Clerici, testimoniando un interesse sul tema anche da parte di tutte le Istituzioni locali.

«Insieme, possiamo promuovere una cultura ed educare alla pace e far sì che la guerra non sia più l’unico strumento per risolvere le controversie. Non lasciamo che il rumore della violenza soffochi il nostro desiderio di dialogo e comprensione» – è il messaggio di uomini e donne di Futura Civitas.