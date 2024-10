Le Turbofarfalle concedono il bis: la UYBA travolge Chieri 3-0

Zero punti e un set vinto nelle prime tre partite. Sei punti e due vittorie in trasferta su campi difficili dopo la “rivoluzione” in panchina. La Eutotek UYBA Busto Arsizio si impone con un secco 0-3 (22-25, 23-25, 23-25) sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri, una delle squadre più competitive del campionato.

Con questa vittoria, le biancorosse di coach Enrico Barbolini – l’uomo che ha preso il posto di Gianni Caprara dopo l’avvio di campionato da incubo – replicano il successo ottenuto domenica scorsa contro Scandicci e portano a casa altri 3 punti pesantissimi, confermando la solidità e determinazione già mostrate in Toscana.

Le farfalle hanno disputato una partita di alto livello, guidate da una Jennifer Boldini in serata di grazia, premiata come MVP del match. La sfida, benché equilibrata, ha visto Busto Arsizio sempre in controllo dello score, mantenendo un lieve vantaggio in ogni set e mostrando una determinazione che ha permesso alle biancorosse di imporsi in tutte le fasi cruciali della partita. Per la gioia del drappello di tifosi AdF che non si sono fatti mancare il viaggio infrasettimanale e sono stati ripagati da una prestazione da spellarsi le mani.

LA PARTITA



I – La UYBA parte in modo ordinato e aggressivo, spingendo al servizio e mantenendo un buon ritmo in attacco con Piva e Kunzler, entrambe autrici di 4 punti nel set. Le farfalle conducono sempre di 2-3 lunghezze (17-20) tenendo a distanza Chieri, che trova comunque in Skinner (6 punti nel set) una continua minaccia. Nel finale, coach Bregoli prova a rimescolare le carte inserendo Buijs per Omuruyi, ma l’ottima difesa di Pelloni e le giocate incisive di Obossa portano la UYBA a chiudere 22-25 con un attacco vincente di Piva.

II – Nel secondo parziale, le bustocche alzano ulteriormente il livello, con Boldini ispiratissima e un’ottima Kunzler, autrice di 5 punti. Anche Sartori si fa valere in attacco, contribuendo a mantenere la UYBA in vantaggio (13-15) a metà percorso. Chieri prova a reagire inserendo ancora Anthouli e Buijs, ma nel finale le farfalle allungano con colpi precisi di Sartori (5 punti) e Van Avermaet, e chiudono il set 23-25 di nuovo con Piva, specialista “dell’ultimo punto”.

III – Nel terzo set, coach Bregoli conferma Buijs in campo per Omuruyi, mentre Skinner continua a trascinare le padrone di casa. Tuttavia, la UYBA non molla: Obossa forza il servizio e stacca le avversarie (9-12, 12-15). Chieri tenta di rimanere in partita, e un break di Skinner permette alle padrone di casa di sorpassare sul 16-15. Coach Barbolini risponde inserendo Frosini per Obossa, e nel finale incandescente le farfalle superano nuovamente grazie a Kunzler (23-24). L’ultimo punto arriva su errore di Skinner che manda in rete, consegnando alla UYBA il set (23-25) e la vittoria finale.

Un successo che dimostra la compattezza e la qualità della squadra bustocca, capace di giocare una pallavolo incisiva e organizzata. Le farfalle tornano a casa con un bottino pieno, pronte ad affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo e la consapevolezza di poter competere anche con formazioni che puntano ai massimi livelli del campionato.

SALA STAMPA – Così Jennifer Boldini a fine partita: «Con Scandicci avevamo fatto una bellissima partita di squadra, oggi ancora di più. Oggi il premio MVP andrebbe dato alla squadra: le due schiacciatrici hanno fatto un lavoro incredibile in attacco e in difesa, anche il nostro libero è stato incredibile, gli opposti si sono ben alternati e le centrali hanno toccato tanto e sono passate bene in attacco. Per noi sono 3 punti fondamentali, ci crediamo tantissimo: testa bassa a lavorare in palestra, ma testa sempre così alta quando si entra in campo».