Legnano calcio: contro Base 96 Seveso si giochera’ a Caronno

Il Legnano giocherà questa domenica a Caronno Pertusella, che torna campo casalingo provvisorio dei lilla. Probabile orario 16,30. Avversaria di turno Base 96 Seveso, contro cui i ragazzi di Cataldo puntano alla prima vittoria dopo due pari di fila (nella foto, la gara disputata con il Pavia ad inizio stagione).

Dunque niente campo in via della Pace a Legnano, come si pensava e una scelta obbligata, considerando che per l’assegnazione del “Mari” i tempi si allungano e un eventuale accordo conseguente dell’Ac Legnano, resta ancora tutto da vedere e da realizzarsi.