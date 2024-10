L’incornata di Bashi permette alla Pro Patria di raggiungere il Trento in pieno recupero

Nell’anticipo del venerdì sera, valido per l’undicesimo turno di Serie C, la Pro Patria acciuffa il Trento in extremis con un gol di Bashi al 94′ che vale l’1-1 finale.

Galleria fotografica Le foto di Pro Patria – Trento 4 di 37

(servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

L’incornata del difensore a pochi secondi del triplice fischio – 5 i minuti di recupero – permette ai tigrotti di ristabilire la parità con il Trento, che negli ultimi due anni avevano sempre vinto gli scontri diretti a Busto Arsizio e che anche oggi si era portato in vantaggio dopo un’ottima prima frazione di gioco a tutto campo, passando in vantaggio al 16′ su goal di Giannotti e andando più volte vicino al raddoppio.

Ma il logorante pressing visto nei primi 45′ del Trento alla fine ha pagato lo scotto. E nella ripresa, complice anche il paggio della Pro Patria dal 352 al 3421, le energie sono iniziate a calare, con l’inerzia della partita che si è spostata sempre di più verso i bustocchi, capaci solo all’ultimo respiro di trovare il passaggio e il colpo vincente, quello utile per il settimo risultato consecutivo (13 i punti). Si allunga anche la striscia positiva del Trento, imbattuto da 10 partite consecutive, ma che vede sfumare al fotofinish l’aggancio al momentaneo terzo posto.

SERVIZIO COMPLETO IN AGGIORNAMENTO

RIVIVI LA DIRETTA CON LA CRONACA MINUTO PER MINUTO