Colombo contento del pari contro il Trento: “Abbiamo avuto cuore, dobbiamo portarcelo dietro tutto l’anno”

COLOMBO 1 – Nel primo tempo siamo andati piani. In campo avevamo due giocatori con dei problemi fisici e si è visto (Palazzi e Beretta). Il Trento è andata in vantaggio meritando l’1-0, mentre nella ripresa abbiamo cambiato, qualcosa anche dal punto di vista tattico. Siamo andati a prenderli più alti, abbiamo avuto più coraggio e chi è entrato ha portato l’energia giusta. Penso che il pareggio sia un risultato giusto. Da parte nostra nella ripresa c’è stato cuore e questo è qualcosa di importante che dobbiamo portarci dietro per tutto l’anno.

COLOMBO 2 – Il Trento aveva impostato la gara così, spendendo tanto nel primo tempo, quando ci hanno sovrastato. Avevo visto questo loro modo di giocare nelle altre partite. Loro nel primo tempo sono stati più forti di noi, che però siamo stati bravissimi a rimanere in partita. L’anno scorso non so se sarebbe successo, invece oggi siamo stati bene dentro la partita, abbiamo saputo soffrire e Rovida ha fatto delle parate importanti in paio di situazioni. Però nel secondo tempo abbiamo una buona partita.

COLOMBO 3 – Con le due punte fisiche abbiamo non siamo riusciti a mettere in difficoltà i centrali del Trento, cosa che invece abbiamo fatto dopo con Pitou che girava dietro. Era una possibilità che sapevamo di avere fin dall’inizio ma non avevamo i centrocampisti adeguati (Mallamo e Mehic infortunati, Nicco squalificato). Chi è entrato nella ripresa ci ha dato comunque energia e forza. Mi infastidisce invece che è da un po’ di partite che prendiamo goal e questa è una cosa su cui dobbiamo migliorare. Oggi nel primo tempo abbiamo concesso “abbastanza”. Dobbiamo crescere sotto questo punto di vista

BASHI 1 – Sono cresciuto in questa società, per me segnare è un motivo di orgoglio: è il mio primo goal tra i professionisti. L’esultanza polemica? Non c’entra niente con il Trento, sopra la nostra panchina c’era tutta la mia famiglia. Tra l’altro vorrei dedicare questo goal a mio padre che oggi ha compiuto 50 anni. Questo è un regalo per lui.

BASHI 2 – Sono molto contento, anche per la squadra. Siamo un gruppo giovane, lavoriamo, anche in settimana. Chiunque gioca cerca di dare il massimo. Era importante non perdere e continuare la serie di punti. Sappiamo che ci saranno delle difficoltà, ci sono state anche oggi.

BASHI 3 – L’anno scorso per me è stato di formazione, era il primo tra i professionisti, tra i grandi. Mi aspettavo che sarebbe andata così, non mi aspettavo di giocarle tutte quest’anno (ride). Volevo ringraziare la società, il direttore e il mister che mi stanno dando la possibilità di farmi vedere. Cercherò di ripagarli in ogni situazione.