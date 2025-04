Un posto nella finale di The Voice Senior per Luca Virago di Busto Arsizio

Luca Virago, imitatore e cantante originario di Busto Arsizio, ha conquistato un posto nella finale della trasmissione televisiva The Voice Senior condotto da Antonella Clerici.

Nella semifinale trasmessa ieri, venerdì 4 aprile, su Rai 1, Virago ha interpretato “Strano il mio destino” di Giorgia, ottenendo l’approvazione del coach Gigi D’Alessio, che lo ha selezionato per completare il suo trio di finalisti.

Virago aveva convinto pubblico e giudici lo scorso 21 febbraio durante le Blind Auditions eseguendo “Arrivederci a questa sera” di Lucio Battisti, interpretazione che gli aveva garantito l’ingresso nel team di D’Alessio.

La finale di The Voice Senior è in programma per venerdì 11 aprile, sempre su Rai 1, dove Virago si contenderà la vittoria con gli altri undici finalisti.