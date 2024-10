Lupi protagonisti di due libri per bambini e ragazzi

Carissimi lettori buongiorno,

il lupo appare da sempre come rappresentazione simbolica del pericolo. Penso a Cappuccetto Rosso, ad esempio, o al Faust di Goethe.

Lupi se ne incontrano tanti nella vita ma c’è sempre un modo per superare il pericolo e non venire sopraffatti dal male.

Perché vi sto parlando di questo? Ve lo dico subito: oggi ho scelto per voi due storie meravigliose che hanno come protagonista il lupo.

Il segreto del lupo

La prima è “Il segreto del lupo” di Myriam Dahman e Nicolas Digard (illustrazioni di Julia Sardà) pubblicato da Gallucci.

In questo albo il lupo è l’animale più temuto da tutti ma ha un segreto nel cuore: è innamorato del canto di una ragazza. Un giorno lei decide di non cantare più e sarà il lupo a farle riscoprire la gioia della musica raccontandole le storie del bosco per non farla sentire più sola.

Una storia tenerissima che può essere letta dai sette anni in su: fino ai novantanove!

Il segreto del lupo

di Myriam Dahman e Nicolas Digard (autori) e Julia Sardà (illustratrice)

Gallucci editore – € 16,50

Dai 7 anni in su

Ravensong

Il secondo è un romanzo che ho amato tanto e, oltre a essere una bella storia, è un meraviglioso “oggetto libro”: ha l’esterno delle pagine dipinte così da farlo sembrare tridimensionale.

Parliamo di un romantasy (un fantasy romantico) che si intitola “Ravensong” scritto da TJ Klune pubblicato per Mondadori.

Questo è il secondo volume di una saga, il primo si intitola “Wolfsong”.

Gordo Livingstone è un lupo. Anzi, un licantropo. Viene abbandonato dal branco. Si rifugia da solo in montagna ma quando i lupi tornano, deve fare i conti con il passato.

Klune racconta la sua storia e quella della sua famiglia.

Amore, famiglia, tradimento, lealtà, crescita sono i tre temi che troveremo in entrambi i titoli e ci innamoreremo del carattere scontroso di Gordo e di tutti gli altri personaggi che tornano nella sua vita.