Malore alla guida, scontro al semaforo in centro a Venegono Superiore

Molto spavento ma per fortuna nessuna conseguenza grave questa mattina in centro a Venegono Superiore, per un incidente avvenuto poco dopo le 11 al semaforo davanti alla chiesetta di Santa Caterina.

A causa di un malore un uomo di 64 anni ha perso il controllo dell’auto in via Baracca, la stretta strada che porta dal semaforo della Pianasca alla stazione. Dopo avere sbandato alcune volte è andato a sbattere contro un’altra auto per finire poi la corsa contro un palo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici con un’ambulanza della Croce Rossa e il supporto dell’auto medica, i Carabinieri della Compagnia di Saronno e la Polizia locale di Venegono Superiore.

Illese le due donne a bordo dell’auto investita, mentre l’uomo – risultato negativo all’alcoltest – è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Circolo di Varese a causa del grave malore che lo ha colpito alla guida. E’ stato ricoverato in codice rosso, quello della massima urgenza.