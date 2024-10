Malore in stalla, anziano soccorso a Cuvio

Vigili del fuoco in azione poco dopo mezzogiorno in una zona impervia nel comune di Cuvio. Le squadre del Distaccamento di Luino sono intervenute, in via Cabiaglio, per soccorrere un uomo colto da malore mentre si trovava vicino alla sua stalla in una zona rurale.

Si tratta di un 84enne, ricoverato poi in codice giallo. Gli operatori insieme al personale del 118, hanno imbarellato l’uomo per poi portarlo fino all’ambulanza.