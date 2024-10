Moni Ovadia a Saronno all’iniziativa su “Pace e Islam” del Centro culturale islamico

Tre giorni di incontri, approfondimenti e scambi sul tema “Pace e Islam” al Centro culturale islamico di via Grieg 44 a Saronno.

Da venerdì 1 a domenica 3 novembre un ricco programma di iniziative e interventi animerà il 4° Convegno sulla Vita del Profeta, organizzato dall’associazione. Tra i molti ospiti uno spazio particolare sarà riservato a Moni Ovadia, attore, scrittore e regista italiano di origini ebraiche che sabato 2 novembre nel pomeriggio interverrà con il suo monologo “La strada per la Pace” in chiusura della tavola rotonda sul tema “La pace come ideale di coesistenza tra sacre scritture e modelli di vita sociale”.

Porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Saronno Augusto Airoldi, il vicario episcopale monsignor Luca Raimondi, il presidente di Ucoii Yassin Lafram, il prevosto di Saronno don Giuseppe Marinoni, il direttore del Centro islamico di Saronno Chridi Abdellatif e Najib Al Bared, guida religiosa del centro.

La tavola rotonda vedrà confrontarsi Alessandro Vanoli, storico e docente; Nibras Breigeiche, docente accademica e islamologa; Antonio Angeluzzi, docente di diritto e religione all’Università dell’Insubria; l’imam Saif Eddine Maaroufi, guida religiosa della moschea di Lecce e don Lorenzo Maggioni, docente di teologia delle religioni ed ecumenismo del Seminario di Milano.

Domenica altre conferenza, stand, recite e attività varie animeranno la giornata a partire dalle 17,30.

L’evento è aperto a tutti, partecipazione libera

QUI TUTTO IL PROGRAMMA