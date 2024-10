Musica, salute e solidarietà, a ottobre in scena “The Men in Black“

Il mese di ottobre si presenta ricco di iniziative a sostegno della prevenzione e della cultura musicale nell’alto Varesotto grazie alla collaborazione di diverse realtà locali.

Sono due gli appuntamenti davvero imperdibili messi in scena duo “The men in black” che porterà in scena “La musica della mia storia”, un viaggio tra narrazioni e canzoni che coprono i grandi successi dagli anni ’60 ai ’90.

Il primo evento si è tenuto sabato 5 ottobre 2024 alle ore 21:00 presso il Teatro Duse di Besozzo, mentre il secondo concerto sarà sabato 12 ottobre 2024 alle ore 21:00 alla Colonia Elioterapica di Germignaga.

L’ingresso è gratuito. Gli spettatori saranno guidati dalla voce narrante di Renato Furigo e dal pianoforte del Maestro Mauro Guarneri (il duo nella foto). Sarà un’occasione unica per riscoprire la musica che ha segnato intere generazioni.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del sostegno alla prevenzione oncologica con LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori)

La LILT delegazione di Valcuvia ricorda difatti l’importanza della prevenzione e offre la possibilità di effettuare visite specialistiche presso i propri ambulatori.

Senza la necessità di impegnativa medica, è possibile prenotare visite senologiche, dermatologiche, ginecologiche, urologiche, pneumologiche e cardiologiche, oltre a controlli specifici come la mappatura dei nei, l’ecografia transvaginale e l’elettrocardiogramma.

Gli ambulatori sono situati a Brezzo di Bedero, Cuveglio, Casalzuigno e Luino. È possibile prenotare telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, al numero 320 6176456.