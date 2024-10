Nel paese “Senza sipario” la passione per il teatro fiorisce. Quattro spettacoli a Fagnano Olona

Un paese senza teatro come poteva chiamare una rassegna teatrale? Senza sipario è il nome scelto per la serie di spettacoli che andranno in scena sul palco dell’aula magna della scuola media E. Fermi di Fagnano Olona. Lo spazio in piazza Alfredo Di Dio, infatti, accoglierà la seconda edizione della rassegna teatrale, in programma nei mesi di ottobre e novembre 2024 grazie all’impegno e alla passione della Compagnia Teatrale La Marmotta APS e con la collaborazione dell’Associazione Culturale 2L Lombardia Lucania APS, del Circolo Poetico Culturale l’Alba – APS e il patrocinio del Comune di Fagnano Olona.

Roberta Giuffrida, presidente della compagnia, ha presentato la stagione all’interno dello spazio Otium di via Patrioti che anche la sala prove del gruppo di amici attori: «Dopo il successo dei tre spettacoli che abbiamo portato in scena l’anno scorso abbiamo capito che i fagnanesi avevano fame di teatro e grazie al gradimento dell’assessorato alla Cultura si è pensato di creare una stagione con altre compagnie “amiche” che ci hanno permesso di creare un calendario che accompagnerà gli amanti del teatro in questo autunno».

Importante la collaborazione con due realtà culturali del territorio, affermate da anni, come il Circolo poetico culturale L’Alba che porta in dote l’amore per la poesia (attivo dal 2009) e l’associazione 2L Lombardia Lucania che organizza e promuove dal 2005 iniziative culturali che spaziano dall’arte alla letteratura, dalla musica alle tradizioni enogastronomiche, per grandi e piccoli.

Si spazia dalla comicità più schietta e sincera, al teatro di stampo sociale con un testo su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, una commedia invece affronterà il tema dell’essere genitori e a chiudere Pirandello per riflettere sulle tematiche del tempo e della vita. Le serate saranno introdotte dai poeti del Circolo Poetico Culturale che declameranno un componimento con tematiche vicine alla trama degli spettacoli.

L’assessore alla Cultura Giuseppe Palomba è entusiasta, ricordando anche il suo passato all’interno della stessa compagnia La Marmotta: «La rassegna si chiama Senza Sipario perché a Fagnano non c’è un teatro. Il comune contribuisce in piccola parte ma sperando che il prossimo anno possa arrivare qualche sponsor che possa sostenere la cultura del teatro».

Gli spettacoli si terranno nell’Aula Magna della Scuola media “E. Fermi” in Piazza Alfredo di Dio Fagnano Olona, con inizio alle ore 21. Tutti ad ingresso libero.

Di seguito riportiamo le date, con i titoli delle commedie e le compagnie che li porteranno in scena:

* 05 Ottobre 2024 -“Calendar Girls” di Tim Firth – Compagnia Amici per un sogno APS

* 19 Ottobre 2024 – “Giovanni e Paolo, Uomini” di Roberta Palma – La foresta di Arden

* 26 Ottobre 2024 – “Il Dio Della Carneficina” di Yasmina Reza – Compagnia Teatrale Maskere & Gruppo Teatro Tempo

* 09 Novembre 2024 -“L’Uomo dal Fiore in Bocca” – di Luigi Pirandello – Compagnia Teatrale La Marmotta APS

Compagnia Teatrale La Marmotta APS

La Marmotta, in gergo ferroviario,è un segnale di manovra che permette ai treni di muoversi all’interno delle stazioni e degli scali ferroviari. Dal maggio del 1986 è anche il nome della compagnia teatrale fagnanese, nata da una idea di Francesco Giuffrida, impiegato delle Ferrovie delo Stato, che espresse ad alcuni colleghi la volontà di costituire nel dopolavoro ferroviario di Busto Arsizio, un gruppo teatrale.

Così, un po’ per gioco e per passione, fu messo in scena un classico del teatro: L’Avaro di Moliere In seguito furono redatti l’Atto Costitutivo e lo Statuto, depositati presso il Tribunale di Busto Arsizio, con la denominazione di Associazione Compagnia Teatrale “La Marmotta” di Fagnano Olona.

Oggi la Compagnia è formata da 35 elementi: studenti, impiegati, operai, pensionati, liberi professionisti, da 10 a 85 anni. La prima rappresentazione è avvenuta il 25 maggio 1986, presso il teatro dell’oratorio San Michele di Busto Arsizio, con l’Avaro di Molière. Sono state davvero tante, oltre una trentina, le commedie portate in scena sempre con intenti benefici a favore di realtà del territorio.