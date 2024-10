Nella basilica di San Vittore a Varese l’ultimo saluto ad Augusta Catelotti

Un saluto commosso, partecipato e pieno di affetto. Sabato 5 ottobre nella basilica di San Vittore a Varese si è celebrato il funerale di Augusta Catelotti, la donna di 89 anni morta lo scorso 25 settembre dopo essere stata investita da una moto davanti a casa, in via Magenta a Varese.

Presenti parenti, amici e conoscenti della signora, conosciuta e benvoluta in città. Con lei quella tragica mattina, ad accompagnarla nel consueto giro per il quartiere anche la piccola Luna, il suo cagnolino, che i parenti della donna hanno voluto portare alla cerimonia funebre per dare alla sua padrona un ultimo saluto.