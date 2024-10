Neos ha trasportato 80mila passeggeri tra Malpensa e Almaty

Neos, la compagnia aerea di base a Malpensa, ha trasportato 80mila passeggeri tra Milano e Almaty nell’arco di un anno e mezzo.

Un bilancio dell’attività proposto dal vettore in occasione del forum “Kazakistan – Italia: Trade Investment opportunities on the Road to Kazakhstan”, tenutosi a Palazzo Lombardia a Milano.

Almaty è l’antica capitale del Kazakistan, città affascinante e soprattutto interessate anche per l’utenza business.

«Abbiamo deciso nel 2021 di organizzare una sorta di volo di rappresentanza, invitando gli operatori economici» ricorda Carlo Stradiotti di Neos. «Abbiamo conosciuto tutte le autorità, la compagnia di bandiera con cui oggi abbiamo rapporti commerciali, e da lì è partito un po’ il tutto»

I servizi di diverse compagnie verso l’Asia centrale sono in crescita: oltre a Neos si è affacciata anche la compagnia del Turkmenistan, che partendo da un primo volo cargo ha ampliato l’attività attivando il volo passeggeri.

Hong Kong Airlines ha invece attivato un volo cargo “circolare” tra Cina, Malpensa, Europa e Asia Centrale (con passaggio proprio da Almaty).