Nicola Campiotti presenta a Milano il romanzo d’esordio di : “Tutto tra noi è infinito”

Lunedì 21 ottobre alle ore 18 e 30, alla Libreria Mondadori Duomo a Milano, sarà presentato il romanzo d’esordio di Nicola Campiotti, “Tutto tra noi è infinito”, pubblicato da Sperling & Kupfer. A dialogare con l’autore ci sarà Matteo Caccia, noto conduttore radiofonico e narratore, mentre l’attrice Stefania Rocca presterà la sua voce per alcune letture tratte dal libro.

Un viaggio tra vita e morte, dolore e rinascita “Tutto tra noi è infinito” è un romanzo di formazione che esplora temi universali come l’amore, il dolore, la crescita personale e la spiritualità. La storia, liberamente ispirata alla vita dell’autore, ruota attorno al protagonista Teo Luci, un giovane nato in una famiglia tanto stravagante quanto originale, educato da genitori agli antipodi: una madre meridionale, cresciuta tra collegi e bugie, e un padre settentrionale, amante della natura e del cattolicesimo. La narrazione segue il percorso di Teo dalla sua infanzia fino all’età adulta, in una Roma dove il cinema rappresenta un punto di riferimento costante, non solo per i genitori, ma anche per il protagonista stesso. Il fulcro emotivo del romanzo è però l’incontro di Teo con Vera, un amore travolgente e breve, che lo segna profondamente.

Laureato in Filosofia, Nicola Campiotti è regista di successo per il cinema e la televisione. Tra i suoi lavori più noti, si ricordano il documentario “Sarà un paese”, patrocinato da Libera e Unicef, e i film “Il mondo sulle spalle” con Beppe Fiorello e “La stoccata vincente” con Flavio Insinna. Ha collaborato anche alla regia di serie televisive di successo come “Braccialetti rossi 3” e “A un passo dal cielo 4”.

Campiotti si è sempre distinto per la sua capacità di dare voce a temi sociali importanti, come dimostra anche la sua collaborazione con il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), per il quale ha raccontato le storie di giovani impegnati nella lotta contro il cambiamento climatico.