Noleggio a lungo termine: tutto quello che c’è da sapere

Il noleggio a lungo termine è una formula contrattuale che consente di utilizzare un’auto per un periodo di tempo prestabilito (solitamente dai 24 ai 60 mesi), pagando un canone mensile fisso.

Inizialmente diffuso soprattutto tra le aziende e i professionisti in generale, questo servizio sta guadagnando sempre più popolarità anche tra i privati, poiché include molteplici servizi e permette di avere a disposizione un’auto per un lungo lasso di tempo senza alcun obbligo di acquisto. Tutto quello che occorre fare è rivolgersi a una compagnia di noleggio, scegliere l’auto che si vuol noleggiare e stipulare il relativo contratto.

I servizi inclusi

Il noleggio a lungo termine offre numerosi servizi già inclusi nel pacchetto, garantendo un’esperienza senza preoccupazioni per tutta la durata del contratto. Tra i principali è possibile citare:

Immatricolazione : la società di noleggio si occupa dell’immatricolazione e della messa su strada del veicolo, eliminando le pratiche burocratiche per il cliente;

: la società di noleggio si occupa dell’immatricolazione e della messa su strada del veicolo, eliminando le pratiche burocratiche per il cliente; Assicurazione RCA e garanzie : il noleggio a lungo termine comprende una polizza RCA e in alcuni casi delle coperture aggiuntive (ad esempio l’assicurazione per gli infortuni del conducente, la Kasko, la furto e incendio ecc.) assicurando una protezione completa;

: il noleggio a lungo termine comprende una polizza RCA e in alcuni casi delle coperture aggiuntive (ad esempio l’assicurazione per gli infortuni del conducente, la Kasko, la furto e incendio ecc.) assicurando una protezione completa; Consegna del veicolo : il veicolo viene consegnato presso il luogo concordato con il cliente, garantendo massima comodità e flessibilità;

: il veicolo viene consegnato presso il luogo concordato con il cliente, garantendo massima comodità e flessibilità; Manutenzione : la manutenzione ordinaria e straordinaria è inclusa nel canone con interventi eseguiti presso centri convenzionati che mantengono l’auto sempre in perfetto stato;

: la manutenzione ordinaria e straordinaria è inclusa nel canone con interventi eseguiti presso centri convenzionati che mantengono l’auto sempre in perfetto stato; Soccorso stradale: il soccorso stradale è disponibile in tutta Italia, 24 ore su 24, per garantire assistenza tempestiva in caso di emergenze.

Pagando un sovrapprezzo, poi, è possibile aggiungere dei servizi aggiuntivi che rendono la guida ancor meno stressante e completamente priva di preoccupazioni. Tra questi è possibile citare l’auto sostitutiva, il cambio degli pneumatici, la carta carburante per il rifornimento, ecc.

Chi può noleggiare un’auto a lungo termine?

Possono noleggiare un’auto a lungo termine tutti coloro che soddisfano determinati requisiti, come il contratto di lavoro a tempo indeterminato, poiché offre una maggiore sicurezza in termini di solvibilità economica del cliente, e l’anzianità di servizio.

Tuttavia, anche i pensionati possono accedere al noleggio a lungo termine, se la pensione percepita lo consente. Le società di noleggio valutano attentamente la capacità economica del richiedente per assicurarsi che sia in grado di sostenere il canone mensile senza difficoltà. In questo contesto, viene esaminato anche il rapporto tra il canone e il reddito, per garantire che il costo del noleggio non rappresenti una spesa eccessiva rispetto alle entrate del cliente.

Infine, per quanto riguarda l’età del conducente, ci sono dei limiti minimi e massimi che possono variare a seconda della compagnia di noleggio.

Perché scegliere il noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine non è un contratto conveniente solo per le aziende, ma può essere una scelta interessante anche per i privati, specialmente per chi percorre almeno 15.000 km l’anno. Questa opzione, infatti, permette di avere a disposizione un’auto senza i costi e le preoccupazioni legate alla proprietà, come manutenzione, bollo, assicurazione e soccorso stradale, poiché queste spese sono incluse nel canone mensile.

È molto indicata, inoltre, per chi desidera cambiare spesso auto senza dover immobilizzare grandi capitali, gestire imprevisti legati alla vettura e preoccuparsi della svalutazione del veicolo.