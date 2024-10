Nuove rotte di Malpensa, i comitati scrivono al sindaco di Somma: “Serve assemblea pubblica”

«Serve un’assemblea pubblica del Cuv per parlare delle rotte». Lo dicono le associazioni ambientaliste e i comitati attivi intorno a Malpensa, che chiedono una discussione aperta sulla sperimentazione delle nuove rotte, nella seduta pubblica prevista dallo statuto del Cuv, il consorzio dei Comuni (del Varesotto) più direttamente esposti all’impatto di Malpensa.

I comitati tutti insieme dicono che la precedente richiesta è «rimasta a tutt’oggi senza risposta», si legge nella nota che è firmata da quattordici realtà, tra sezioni di Legambiente (Ticino, Busto Verde, Gallarate), comitati locali, associazioni ambientaliste clocali come l’Ecoistituto della Valle del Ticino, comitati tutto intorno all’aeroporto, come quello di Samarate o “Salviamo gli alberi di Gallarate”.

Sono realtà riunite nella Rcm, appunto la rete dei comitati di Malpensa.

«La prossima seduta della Commissione aeroportuale è convocata per il 17 ottobre per l’illustrazione, da parte di ARPA Lombardia “dei dati

complessivi riguardanti la sperimentazione e saranno valutate le eventuali proposte di modifica degli scenari di traffico, in seguito allo svolgimento di

lavori che interesseranno le infrastrutture di volo”. Considerato quanto reso noto dalla stampa locale, e cioè, che nella citata seduta del 17 ottobre non verrà presa una decisione definitiva da parte dei

sindaci del territorio e degli enti che sono coinvolti nella sperimentazione delle nuove SID, e appreso dal citato verbale che i sindaci del CUV hanno avanzato nuove richieste legate al rumore degli aerei e al loro impatto sui centri abitati, si chiede espressamente che sia definita da subito e resa pubblica la data di convocazione della pubblica assemblea CUV» scrive Rcm, rivolgendosi al presidente di turno del Cuv, che è il sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria.

Bellaria è il sindaco più contestato sul tema specifico, in particolare dai residenti della frazione Coarezza (dove c’è un comitato molto battagliero) e da Golasecca.

La richiesta viene cibadita anche dalla “Unione dei Comitati Alta Valle del Ticino”, che riunisce le sigle di Coarezza, Golasecca, Varallo Pombia e Lonate Pozzolo.

«Abbiamo ricevuto comunicazione dal presidente pro tempore del CUV, sindaco Stefano Bellaria, con cui ci rassicura sul fatto che i cittadini saranno informati adeguatamente prima di procedere ad eventuali votazioni degli scenari. Prendiamo le sue affermazioni come un impegno formale. » dicono i quattro comitato. Che pongono due domande: «Quanto tempo trascorrerà tra la Commissione Aeroportuale del 17 ottobre e l’ipotetica successiva Commissione, preposta alla votazione della sperimentazione delle nuove Sid? Quando il CUV intende procedere ad un confronto con il Territorio , tramite assemblea pubblica? Ricordiamo, anche in questa sede ed ai sindaci del CUV, come non ci sia tempo da perdere. Attendiamo quindi risposte concrete».

Va ricordato che il Cuv riunisce nove Comuni (del solo Varesotto) della zona intorno a Malpensa, vale a dire: Arsago Seprio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo, Vizzola Ticino.