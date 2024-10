Olgiate Olona celebra il merito sportivo, possono candidarsi squadre e atleti

In un’epoca in cui lo sport rappresenta un pilastro fondamentale per la salute fisica e psicologica, l’Amministrazione Comunale di Olgiate Olona, su proposta del Consigliere Delegato allo Sport Paolo Graziani e fatto propria dalla Giunta Comunale, ha deciso di lanciare un’iniziativa che premia il merito sportivo.

Questo progetto mira a riconoscere e celebrare gli atleti, le squadre e le associazioni sportive che hanno portato lustro al Comune con risultati eccezionali a livello regionale, nazionale e internazionale negli ultimi 2 anni: dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Un Riconoscimento al Merito Sportivo che prevede l’assegnazione di un riconoscimento onorifico, simbolico destinato a coloro che si sono distinti nel panorama sportivo. “Lo sport è un elemento cruciale per la crescita e la qualità della vita delle persone di tutte le età,” afferma il Consigliere Graziani. “Con questo riconoscimento, vogliamo non solo premiare i risultati ottenuti, ma anche incentivare la pratica sportiva e il senso di comunità.”

Chi Può Partecipare?

Possono candidarsi atleti, squadre e associazioni sportive dilettantistiche che abbiano ottenuto risultati di rilievo nel periodo indicato. Per gli atleti singoli, è richiesta la residenza a Olgiate Olona o il tesseramento con una società sportiva con sede legale nel Comune. Le squadre devono appartenere a associazioni sportive con sede legale a Olgiate Olona.



Come Presentare la Candidatura

Le candidature possono essere presentate da associazioni sportive, federazioni, enti di promozione sportiva, istituti scolastici o singoli cittadini. Le segnalazioni devono essere effettuate compilando un modulo disponibile sul sito del Comune di Olgiate Olona.



Scadenza e Modalità di Presentazione

Le domande devono essere presentate entro il 01/01//2025, tramite posta elettronica all’indirizzo sport@comuneolgiateolona.it o PEC comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it. In alternativa, possono essere consegnate in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo.

L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a partecipare attivamente, segnalando i migliori atleti e sportivi del nostro territorio. “Vogliamo che questa iniziativa sia un momento di celebrazione per tutta la comunità,” conclude Graziani. “Ogni segnalazione è importante per riconoscere il talento e l’impegno dei nostri sportivi.”

Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Sport del Comune di Olgiate Olona al numero 0331/608741 o via e-mail a sport@comuneolgiateolona.it e su www.comuneolgiateolona.it. (Foto di Vince Fleming su Unsplash)