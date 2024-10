Open Day Gratuito a Brusimpiano: un’esperienza con l’arco istintivo immersi nella natura

L’Associazione “Amis par Ardena” e l’A.S.D. “Il Borgo degli Asinelli” organizzano un Open Day gratuito, previsto per venerdì 1° novembre 2024 dalle 14:00 alle 17:00 al Campo di Tiro di Ardena, Brusimpiano.

L’invito è rivolto a tutti: adulti, nonni e bambini dai 6 anni in su. Sarà un’occasione speciale per scoprire l’atmosfera unica del tiro con l’arco istintivo, immersi nella bellezza naturale della località. I partecipanti potranno sperimentare l’emozione di scoccare frecce sotto l’attenta supervisione di un istruttore esperto, garantendo sicurezza e divertimento per ogni età.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la sede dell’associazione al numero 0332/93.42.20 oppure chiamare Simona al 3490861752 o Renato al 3408055797. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato.