Operaio cade da 10 metri d’altezza in un’azienda di Gemonio. Ha riportato diverse fratture

Grave incidente sul lavoro all’interno di una nota azienda di Gemonio che produce utensili, oggi mercoledì attorno alle 13,30. Un uomo di 35 anni che stava lavorando all’interno dell’impianto è caduto da un’altezza di circa 10 metri, impattando al suolo e procurandosi diverse fratture.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ispra a sostegno dei soccorritori di Areu intervenuti con elisoccorso e automedica. L’operaio è stato immediatamente trasportato in codice giallo all’ospedale di Varese. Dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sono considerate serie.

All’interno dell’azienda sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Luino e personale competente di Ats Insubria per ricostruire le cause dell’incidente sul lavoro.