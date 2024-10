Pagelle Pro Patria: Toci sfortunato, difesa poco reattiva

ARZIGNANO – PRO PATRIA 1-0 | LE PAGELLE DEI TIGROTTI

ROVIDA 6: Una parata dopo pochi secondi di gara, poi praticamente più nulla fino a quando deve raccogliere la palla in fondo al sacco

BASHI 5,5: Prestazione solida, senza grandi sbavature. Ma anche lui non è piazzato al meglio sull’occasione del gol

CAVALLI 5,5: Torna in mezzo alla difesa e fa il suo con ordine. Come per i suoi compagni di reparto si divide le colpe del gol subito

SASSARO 5,5: Gara attenta, l’Arzignano dalla sua parte punge poco, ma sul “fattaccio” non ci mette la pezza

SOMMA 6: Più impegnato in copertura che in spinta: dietro fa il suo, davanti si vede poco

Reggiori 5: Sfortunato protagonista, colpevole o no. Sul suo cambio la Pro non si sistema in tempo e prende l’infilata decisiva

FERRI 6,5: In mezzo al campo è essenziale ma sempre preciso

Beretta 6: Gli lanciano qualche pallone dalle sue parti, troppo poco per combinare qualcosa

NICCO 6: Gara di controllo, senza grandi spunti ma con un buon piglio

PIRAN 6: A sinistra fa bene le due fasi. Un compitino svolto con ordine

PITOU 6,5: Prova a dare brio alla Pro ma non sempre la squadra lo segue e così a volte si intestardisce a fare da solo. Luce nel buio di una fresca serata autunnale

Terrani 5,5: Non dà il cambio di ritmo sperato e anche quando servirebbe qualcosa in più per trovare il pareggio non riesce a mettersi in moto

CITTERIO 6: Per la prima volta dal primo minuto quest’anno non si vede molto sotto porta (non è l’unico) ma qualcosa di buono combina

Mehic 5,5: Da subentrante non cambia ritmo e forse non è neanche l’elemento giusto per farlo. Arretra quando entra Beretta ma tocca pochissimi palloni

TOCI 6: Nei primi minuti perde sempre la sfida con Milillo. Poi la marcatura cala e riesce a ritagliarsi qualche buono spunto. Sfortunato quando con un destro potente e la parata di piede di Boseggia colpisce la traversa.

Curatolo 5: Da prima punta non vede mai la palla, la insegue senza riuscire a toccarla. Poi sui lanci lunghi nel finale non riesce a trovare spazi