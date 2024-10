Disattenzione fatale per la Pro Patria: l’Arzignano vince 1-0

Sembrava uno 0-0 scritto e invece una disattenzione nel finale viene pagata a caro prezzo dalla Pro Patria, che esce sconfitta 1-0 dal campo dell’Arzignano. Una gara con pochissimi spunti, degna di un turno infrasettimanale di fine ottobre. Un paio di occasioni nel primo tempo – traversa di Toci per i bustocchi – mentre nella ripresa succede davvero poco. Almeno fino al 34′ quando dopo un cambio (Reggiori per Somma) i tigrotti ci mettono un attimo di troppo a ritrovare le spaziature in campo e subiscono il gol partita di Lakti che con un destro angolato batte Rovida per il gol che decide il match.

Per la Pro Patria una partita così così, di tanto possesso ma poca salsa in zona offensiva. Non una prestazione sotto tono, ma decisamente troppo poco per provare a vincere. Ci stava il pareggio, ma va dato merito alla squadra di Bianchini – alla seconda vittoria di fila – di averci messo quel poco in più per prendersi i tre punti. Si ferma così dopo sette gare la striscia positiva dei tigrotti, che era iniziata dopo la sconfitta di Vicenza. Resta così indigesta la provincia vicentina ai tigrotti in questa stagione, che proveranno a ritrovare la vittoria domenica 3 novembre (ore 17.30) allo “Speroni” contro una Triestina in piena crisi che ha bisogno di punti per abbandonare l’ultimo posto in classifica. Servirà invece maggior verve ai tigrotti per prendersi i tre punti, quell’animo offensivo che invece è mancato contro l’Arzignano.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo il pareggio casalingo contro il Trento la Pro torna in campo per il turno infrasettimanale in casa dell’Arzignano, che ha festeggiato nell’ultimo turno la vittoria espugnando 3-0 Vercelli. Mister Riccardo Colombo mette in atto un ampio turnover ma in difesa conferma Ervin Bashi, autore del gol del definitivo 1-1 nel recupero contro il Trento. In attacco invece si rivede Pitou dal primo minutio, schierato con Citterio alle spalle di Toci. Pochi cambi invece per mister Giuseppe Bianchini nel suo Arzignano, schierato con un 3-5-2 che vede l’ex Boffelli – 159 presenze in biancoblù – in difesa e in avanti Nepi con Benedetti.

PRIMO TEMPO

Parte con un brivido la gara della Pro: palla persa sulla pressione dell’Arzignano e serve subito una parata di Rovida su Lakti per non ritrovarsi sotto dopo poco più di un minuto. La gara, dopo la prima fiammata, fatica e prendere ritmo con le due formazioni che si affrontano, con qualche errore di troppo, senza un vero predominio del gioco. In avanti la squadra di Colombo si vede poco, con l’unica conclusione tentata da Citterio, un destro potente ma senza precisione che va alto. I ritmi continuano ad essere blandi, le difesa non vengono sollecitate e così i minuti passano senza alcuna emozione. I tigrotti provano allora a gestire con maggior personalità il possesso palla e al 39′ va vicino al gol: Pitou serve Toci che non ci pensa troppo e scarica un destro potente dai 20 metri che Boseggia con il piede devia sulla traversa. Poco dopo la serpentina in area di Pitou non ha buon esito con Piran che conclude fuori sulla ribattuta. Sono però solo due episodi isolati e così, senza recupero, il primo tempo si chiude senza reti.

SECONDO TEMPO

Non cambia lo spartito nella ripresa con le due squadre che si affrontano in maniera timida pensando più a controllare il possesso. I due portieri sono chiamati in causa giusto per gestire qualche retropassaggio o bloccare dei cross senza mordente. Colombo al 22′ prova a cambiare il tridente inserendo Curatolo, Terrani e Mehic per Toci, Pitou e Citterio, ma i sostituti non portano a un cambio di ritmo. Al 30′ è un neo entrato dell’Arzignano protagonista della migliore occasione della ripresa: sinistro tagliato dalla bandierina di Benedetti e blocchi in area che liberano al mancino volante di Mattioli che ha forza ma si alza di poco sopra la traversa. La Pro inserisce anche Reggioni per Somma ma proprio appena dopo la sostituzione la squadra perde le posizioni lasciando spazio al break dell’Arzignano che arriva in area e trova il gol con il destro preciso di Lakti che supera Rovida per l’1-0. I tigrotti si ritrovano così sotto a poco più di 10′ dalla fine e mister Colombo deve sbilanciare la squadra in cerca del pari inserendo Beretta per Ferri. Nonostante qualche pallone in area che la difesa veneta controlla senza grandi problemi, nei 5′ di recupero la spinta dei bustocchi non porta occasioni e così a fare festa è l’Arzignano che con il minimo sforzo si prende tre punti importanti.