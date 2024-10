Serie C: Arzignano – Pro Patria in diretta

Allo stadio Dal Molin la Pro Patria affronta in trasferta l’Arzignano nel secondo turno infrasettimanale della stagione: per i tigrotti, tredicesimi a 13 punti, si tratta di uno scontro diretto cruciale per restare lontani dalla zona playout e aumentare la distanza sui veneti. La Pro Patria arriva al match in buona forma, con sette risultati utili consecutivi (5 pareggi e 2 vittorie), mentre l’Arzignano, rinvigorito dalla successo sulla Pro Vercelli e dal ritorno del mister Bianchini, cerca di dare continuità al nuovo corso dopo le cinque sconfitte in fila (quattro prima dell’avvicendamento in panchina).

Squadre in campo alle 18:30 di martedì 29 ottobre