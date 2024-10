Colombo e Nicco: “Quando non si riesce a vincere bisogna cercare di non perdere”

ARZIGNANO – PRO PATRIA 1-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

RICCARDO COLOMBO (Allenatore Pro Patria): Ci sono mancate le energie nel secondo tempo. Abbiamo approcciato bene la partita comandando il gioco e creando i presupposti per fare gol. Nella ripresa siamo partiti bene ma poi ci sono mancate le energie mentali e i cambi ci hanno dato meno rispetto al solito. Volevo vincere e invece andiamo via con zero punti, immeritatamente perché loro hanno fatto una gara difensiva ma noi abbiamo fatto la partita. Ci è mancata qualità negli ultimi trenta metri però ci abbiamo provato. Mi dà fastidio aver preso un gol su un episodio che potevamo evitare. Ci servirà da lezione: quando non possiamo vincere non dobbiamo perdere. Dobbiamo capirlo in fretta perché la classifica si è accorciata e dobbiamo ripartire alla grande domenica.

GIANLUCA NICCO (capitano Pro Patria): È una brutta sconfitta perché giocavamo contro una rivale per la salvezza. Dovevamo fare di più perché non va bene: dobbiamo cercare di vincere in trasferta, essere più bravi in fase offensiva e prendere meno gol. Non è sempre facile recuperare, serve partire con la mentalità di non prendere gol. Quando non riusciamo a vincere dobbiamo cercare di non perdere. Oggi purtroppo è andata male. È mancata un po’ di cattiveria negli ultimi metri ma dobbiamo fare molto di più e dobbiamo cercare di ripartire domenica.