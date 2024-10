Pellicini scrive al sindaco: “Biglietteria della stazione di Luino inagibile da un mese”

Andrea Pellicini scrive al sindaco di Luino per avere lumi circa un disservizio alla stazione internazionale di Luino, scritto che è il cuore di un’interrogazione consiliare recentemene depositata: «Egregio Signor Sindaco, e’ da oltre un mese che la biglietteria della stazione di Luino non è funzionante, pare a causa di un all’allagamento dei locali a causa di infiltrazioni d’acqua piovana. Ciò ovviamente continua a provocare disagi ai residenti e a tutti coloro che arrivano o partono da Luino con il treno».

«Con la presente interrogazione», continua Andrea Pellicini, «si chiede di conoscere se RFI abbia comunicato al Comune in quale data intenda riaprire la biglietteria. In caso contrario, si chiede di conoscere se il Comune abbia comunque posto il problema ad RFI. Si vuole infatti scongiurare l’ipotesi che RFI decida di non riaprire più la biglietteria come in molte stazioni della linea Luino-Gallarate. Infine si chiede se il Comune abbia chiesto ad RFI di rimettere in funzione lo storico orologio della Stazione Internazionale che dà sulla Piazza Marconi, fermo da molto tempo in modo imbarazzante. Si resta in attesa di risposta scritta»