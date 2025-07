La Motoforniture Gallaratese lascia le vetrine di via Ronchetti: era lì da 68 anni

«Ci sono persone che hanno iniziato a venire qui che erano ragazzini e oggi sono pensionati: sono cresciuti qui e sono affezionati. Hanno voluto anche fare foto con mio papà».

Quando manca meno di mezz’ora alla chiusura, Stefania Taddeo è emozionata: il negozio di famiglia – la Motoforniture Gallaratese – alle 18.30 di sabato 26 luglio ha abbassato per l’ultima volta la saracinesca delle vetrine di via Ronchetti, dove era attivo da 68 anni.

Nessun addio: «Ci trasferiamo in via Pegoraro 30, vicino alla chiesa di Cascinetta, sarà questione di qualche giorno di chiusura» continua Stefania, socia insieme al padre Sergio.

Certo, l’emozione c’è, di fronte all’addio agli spazi di via Ronchetti, dopo così tanti anni. Un passaggio che ha portato anche storici clienti a passare nei giorni scorsi e anche a segnalarci questa piccola notizia di “colore” cittadino (e non solo, visto che il negozio è conosciuto ben oltre Gallarate), che tocca un mondo di appassionati.

«I miei nonni Celestina e Aurelio hanno aperto qui 68 anni fa, dopo due anni in via Mazzini, in pieno centro, dal 1955» continua Cristina. Dopo i nonni dietro al bancone, allora in legno, è arrivato papà Sergio, oggi 81 anni. E infine la terza generazione, Stefania e Andrea.

Il negozio è diventato nel tempo un riferimento certo per tutto il mondo degli appassionati di due ruote, seguendo l’evoluzione, da mezzo di trasporto diffusissimo in un’era pre-automobile di massa (come erano ancora gli anni Cinquanta-inizio Sessanta) al boom del fenomeno del motocross negli anni Settanta-Ottanta, con ragazzini che magari sono poi diventati campioni di specialità: qualcuno è ancora cliente. «Oggi invece vanno molto le Vespe, gli scooter».

I locali e gli scaffali di via Ronchetti sono diventati nel tempo un riferimento per un’area più ampia, «abbiamo clienti anche da Varese, Angera, Verbania».

Chiusa la clèr su via Ronchetti, saranno pronti a riaprire nell’arco del mese di agosto in via Pegoraro 30. La data esatta sarà comunicata sul sito www.motofornituregallaratese.it