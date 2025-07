Openjobmetis su Stefan Moody: il playmaker giramondo vicino alla firma

Nome a sorpresa per la regia della Openjobmetis: nella giornata di lunedì 28 la società biancorossa ha stretto i tempi per l’ingaggio di Stefan Moody, playmaker giramondo. Le parti sarebbero molto vicine a trovare un accordo definitivo.

Moody ha 31 anni, è alto “solo” 1.78 ed è un vero e proprio globetrotter dei canestri: nato in Florida e prodotto dell’università del Mississippi (Ole Miss) ha accumulato esperienze un po’ ovunque passando sia da campionati di alto livello – Francia, Grecia, Turchia – ad altri quantomeno inconsueti come il Venezuela, la Cina o il Libano. (foto Fiba)

Coach Kastrtis ha certamente avuto modo di osservarlo da vicino con la maglia di Rethymno e di Larissa, squadre con cui nel campionato ellenico ha viaggiato a oltre 15 punti di media. Nell’ultima stagione Moody ha girato ben tre società: i cinesi del Nanjing, i libanesi del Sagesse (li ricordate avversari dei Roosters al McDonald’s Open ’99?) e i turchi del Merkezefendi.

In Turchia – torneo per cui si può tracciare un parallelo con l’Italia – Moody ha segnato 12,5 punti con un buon 36,7% dall’arco dei 3 punti, servendo anche 5,8 assist. Numeri positivi anche se andranno – in caso di ingaggio – parametrati alla LBA; da verificare anche a livello difensivo anche se l’americano appare piuttosto aggressivo (nonostante l’altezza) e attivo nel rubare palla. Ora si attende l’eventuale conferma da parte della società ma – appunto – le parti appaiono molto vicine per arrivare al dunque. Ovvero alla firma.