Elicottero in volo, i vigili del fuoco cercano una persona scomparsa a Luino

I vigili del fuoco sono mobilitati a Luino nella mattina di domenica 27 luglio, per la ricerca di una persona scomparsa.

Il campo base per le ricerche è stato allestito presso il distaccamento luinese del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, le operazioni si svolgono sia su terra sia nelle acque del Lago Maggiore.

Si è levato in volo anche il “Drago”, l’elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di base all’aeroporto di Milano Malpensa: per la precisione si tratta dell’elicottero Drago 150, che si è levato in volo alle 8.35 del mattino.