Pienone in sala consiliare ad Angera per l’incontro sulla comunità energetica

Sala consiliare gremita ad Angera per l’incontro dedicato alla Comunità energetica. Relatori della serata, Renato Aldeni, per il comune di Travedona Monate, Fulvio Fagiani, di Rete Clima Verbano e Milo Manica, vicesindaco di Angera.

Presenti diversi rappresentanti delle amministrazioni locali limitrofe, che sostengono e aderiscono alla Cer: oltre ad Angera e Travedona Monate anche Ranco, Taino, Brebbia, Cadrezzate con Osmate, Comabbio, Sesto Calende, Besozzo.

Cos’ è una CER, quali sono i vantaggi, come aderire? E in particolare come si struttura la Cer dei laghi? i temi al centro del dibattito che ha visto numerosi interventi dal pubblico, fatto di cittadini ma anche imprenditori interessati ad approfondire il tema. Le presentazioni trasmesse saranno disponibili sul sui canali del comune di Angera nei prossimi giorni.