“Più si cura, più si cresce”, una raccolta fondi per creare l’orto dei bambini alla Nostra Famiglia di Vedano Olona

La Nostra Famiglia di Vedano Olona ha lanciato una raccolta fondi per realizzare un orto didattico dove i bambini possano arricchire il proprio percorso di riabilitazione.

“Più si cura, più si cresce” è il filo conduttore della campagna. «Per i bambini che presentano disabilità particolarmente complesse, oltre alla presa in carico riabilitativa è necessario un percorso educativo quotidiano e individualizzato, che consenta loro di trasferire ciò che apprendono nella stanza di riabilitazione ai contesti di vita naturale – spiegano i responsabili della struttura – Il progetto, che verrà realizzato al centro della Nostra famiglia di Vedano Olona, offre a questi bambini una modalità di apprendimento efficace, perché adeguata al loro funzionamento cognitivo: grazie alla cura del verde i bambini possono, in modo concreto e diretto, apprendere le caratteristiche della terra, il ciclo dell’acqua, la stagionalità dei prodotti ma anche sviluppare le autonomie personali nella gestione di un compito operativo, il senso di responsabilità nell’accudimento dell’orto e le competenze relazionali utili per lavorare in gruppo».

Per riqualificare l’area esterna prescelta, acquistare gli strumenti e gli arredi necessari e progettare incontri di formazione degli operatori La Nostra Famiglia si è data un obiettivo: «Dobbiamo raccogliere 2500 euro che verranno raddoppiati dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto».

Con 10 euro si può contribuire all’acquisto di materiale di consumo (semi, concimi, vasetti…), con 25 euro all’acquisto di libri, arredi e attrezzi specifici (set di attrezzi per la cura del giardino, innaffiatoio, guanti…), con 50 euro si sostiene la formazione del personale e con 100 euro si contribuisce alla realizzazione degli interventi strutturali (rimozione della sabbia, posizionamento della terra, posa della recinzione ecc.).

QUI trovate tutte le informazioni e i dati bancari per effettuare la donazione