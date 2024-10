Poche zucche? A Orino un carro intero donato per Halloween

Coldiretti dice che è l’anno nero delle zucche: produzione giù del 25% a causa del maltempo. E fino a qui, si può pensare a quell’alea che riguarda tutto quanto ha a che fare con la terra e il lavoro che ad essa gravita, esattamente come ben sa ogni imprenditore agricolo che lotta contro grandine e gelate. Ma siamo ad Halloween. E la festa pagana impostasi fra quelle delle nostre tradizioni, specialmente per la gioia dei bambini, vuole il suo piatto forte.

Dunque nelle serate di primo freddo, magari fra qualche nebbiolina a far da contorno, la candela messa nella zucca intagliata fornisce quel tocco di sinistro lucore amato dai più piccoli. Così Davide Giovannoni della “Bóla“, un’azienda agricola di Orino, in Valcuvia, specializzata in colture e lavori di sistemazione del verde, ha deciso di fare un regalo al paese.

A dispetto della stagione che come accennato ha tolto dal mercato una zucca su quattro di quelle prodotte in Italia, lui ha schierato le sue, di zucche, e le ha donate al paese: un carro pieno, diverse decine, che abili mani stanno in queste ore intagliando a dovere.

Le zucche così intagliate verranno esposte per una sorta di concorso al Circolo del paese, mentre il piccolo borgo si prepara per una lunga serata di festeggiamenti grazie al lavoro di alcune associazioni di volontariato (“Amici della Montagna“, “Ciclistica“, oltre al lavoro della “Locanda di Matt“).