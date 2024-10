Primi passi con la tua auto ibrida

Con questo articolo e video iniziamo una collaborazione con Ecoverso. Luca Dal Sillaro, socio e fondatore dell’esperienza del gruppo d’acquisto delle auto ibride ed elettriche ci accompagnerà in un viaggio di conoscenza e maggiore consapevolezza verso questo mondo.

Una collaborazione che nasce qui, sul giornale, ma si svilupperà ancora meglio a Materia per tutta l’area della sostenibilità e della mobilità. Ecoverso infatti è uno dei partner del nuovo progetto di Varesenews che prenderà il via presto a Sant’Alessandro.

Per chi ha sempre guidato un’auto a combustione, magari con cambio manuale, salire per la prima volta al volante di un’ibrida potrebbe non essere un’esperienza scontata o banale: la macchina non si accende girando la chiave ma premendo un tasto; al posto dei numeri delle marce ci sono delle lettere; si possono selezionare diverse modalità di guida gestite elettronicamente dalla centralina dell’auto.

Per questo motivo Ecoverso, la nostra associazione che crea gruppi d’acquisto per auto ibride ed elettriche per risparmiare, ha deciso di mettere questo video a disposizione di tutti i cittadini alle prese con la prima auto ibrida della propria vita.

Per imparare a guidare in maniera efficiente un’auto ibrida e per risparmiare sul suo acquisto ti aspettiamo sul nostro sito. In questo video ti mostriamo i primi passi da fare con un’auto ibrida, utilizzando come esempio la Toyota Yaris Hybrid. Se è la tua prima volta a bordo di un’auto ibrida, ti guideremo attraverso tutto quello che devi sapere per iniziare, dalla comprensione dei comandi al volante alle diverse modalità di guida, dal touch screen al funzionamento della leva del cambio.

Questo tutorial è pensato per principianti e sarà utile a chiunque possieda o stia pensando di acquistare un’auto ibrida, non solo la Toyota Yaris, ma anche altri modelli di auto ibride. Scopri come sfruttare al meglio la tecnologia ibrida, come funziona il sistema ibrido e quali sono i benefici di guidare una macchina ibrida.

Cosa imparerai in questo video:

Come funziona un’auto ibrida

Il cruscotto di un’auto ibrida, dal contagiri al powermeter

I comandi al volante di una Toyota Yaris Hybrid

Le modalità di guida: EV, Eco e Sport/Power

Come usare la leva del cambio di un’auto ibrida

Suggerimenti per ottimizzare l’efficienza della tua auto ibrida

Che tu abbia già un’auto ibrida o sia curioso di saperne di più, questo video ti aiuterà a capire meglio il mondo delle auto ibride. Miglioriamo il mondo, un’auto alla volta.