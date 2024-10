Quattro consiglieri regionali sostengono il progetto Materia di VareseNews

Il progetto Materia, che sta trasformando l’ex scuola elementare di Sant’Alessandro a Castronno nella nuova sede di Varesenews e molto di più, ha ricevuto un sostegno importante da parte di quattro consiglieri del Consiglio regionale lombardo: Emanuele Monti, Giuseppe Licata, Luca Ferrazzi e Samuele Astuti, che hanno partecipato al crowdfunding a sostegno di questa iniziativa (Puoi farlo anche tu, scopri come qui).

Materia non è solo una nuova sede per Varesenews, ma si propone come un hub aperto a incontri, sviluppo di idee e progetti in cinque aree principali: informazione, formazione, vita e cultura, sostenibilità e turismo. È un sogno che si sta “materializzando” e che prevede la creazione di uno spazio libero e animato dalla comunità e dall’informazione.

I tre consiglieri regionali hanno espresso parole di elogio e supporto per l’iniziativa:

Emanuele Monti, Consigliere regionale Lega:

“Complimenti per l’iniziativa Materia! È davvero entusiasmante vedere VareseNews creare uno spazio così innovativo e inclusivo per la comunità. Il concetto di un luogo aperto, in cui la redazione e i cittadini possono incontrarsi, dialogare e co-creare progetti, è un’idea che arricchirà senza dubbio il tessuto sociale e culturale del nostro territorio. Congratulazioni!”

Giuseppe Licata, consigliere regionale Italia Viva:

“Complimenti a Varesenews che con questo progetto declina in maniera innovativa il ruolo più nobile di un giornale, cioè quello di generare conoscenza e partecipazione intorno ai bisogni e alle sfide della nostra società. In un’epoca di videoconferenze, amicizie virtuali e disinteresse verso il bene comune, Varesenews crea uno spazio fisico di incontro, dove trasformare pensiero e creatività in progetti reali, in materia. Bravi!”

Samuele Astuti, consigliere regionale Partito Democratico:

“Materia guarda al futuro, un futuro del giornalismo locale capace di crescere insieme alla realtà del territorio che racconta. Sarà importante avere un luogo in cui cittadini, realtà territoriali e la redazione di Varesenews potranno incontrarsi nell’interesse del nostro territorio. Del resto da sempre Varesenews non è soltanto un giornale, è molto di più, è una comunità che è qualcosa di più ambizioso che essere soltanto un quotidiano di informazione. Complimenti per il successo dell’iniziativa e in bocca al lupo per i prossimi passi!”

Luca Ferrazzi, consigliere regionale

Ancora una volta Varesenews dimostra di non essere solo una importante testata giornalistica, ma una realtà dinamica e attenta al nostro territorio. Il progetto innovativo di Materia è una iniziativa dall’alto valore socio culturale che attraverso una moderna Agorà permetterà ai cittadini di occuparsi della Polis, intesa come indirizzo e gestione della cosa pubblica. Bravi

Il progetto, che ha già superato il suo primo obiettivo di raccolta fondi, prevede ulteriori sviluppi. Grazie ai nuovi fondi da raccogliere, sarà possibile attrezzare lo spazio dell’Agorà, cuore pulsante di Materia, dove si terranno conferenze, incontri, eventi culturali e molto altro. Chiunque voglia contribuire ha ancora tempo fino al 5 novembre 2024 per partecipare al crowdfunding e sostenere la realizzazione di questo nuovo spazio per la comunità​.