Reti porta l’AI Revolution alla Milano Digital Week: un evento per il futuro del business

Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, partecipa alla nuova edizione della Milano Digital Week, la rassegna promossa dal Comune di Milano con TIG – The Innovation Group, insieme a LCA Studio Legale con l’evento “AI Revolution: il futuro del business. Opportunità, compliance e success case”.

L’appuntamento si terrà lunedì 14 ottobre, dalle ore 16:30 alle 19:30, presso lo Studio Legale LCA di Milano (in Via della Moscova, 18). Ad aprire i lavori sarà Lorenzo Beliusse, Marketing Director di Reti S.p.A., Giulio Vecchi, Partner di LCA Studio Legale, invece, darà un quadro aggiornato della normativa in merito all’AI. Proseguirà poi Michele Lucioni, Sales & Delivery Director di Reti S.p.A., con l’intervento “AI-Driven Business: come trasformare l’innovazione in opportunità di successo”. Infine, Andrea Canevari, Senior Sales & Account Manager di Reti S.p.A., e Andrea Depaoli, Head of Corporate Digitalization Engineering di EOLO, si confronteranno su come l’Intelligenza Artificiale valorizza l’esperienza cliente e personalizza il lavoro degli operatori.

Questo nuovo appuntamento sarà, dunque, un’occasione per confrontarsi con gli esperti del settore sulle ultime novità in tema AI e sul panorama normativo emergente a seguito dell’AI Act. Per partecipare basta iscriversi al seguente link.

“Siamo orgogliosi di prendere parte ad un appuntamento prestigioso come la Milano Digital Week insieme ad LCA Studio Legale ed EOLO”, ha dichiarato Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti Spa. “Sarà, infatti, un momento di confronto per approfondire i temi di un panorama eterogeneo, come quello contemporaneo, che cambia oramai sempre più velocemente, non soltanto dal punto di vista tecnologico, ma anche normativo. L’Intelligenza Artificiale, infatti, si conferma tra i Digital Enabler che sta rivoluzionando i mercati globali sotto diversi punti di vista. Per il mondo del business sarà, dunque, una sfida saper cogliere le opportunità, rimanendo competitivi e valorizzando le proprie risorse”.

“In un mondo in continua evoluzione, l’intelligenza artificiale è non solo un’accelerazione tecnologica, ma una leva strategica per il futuro del business globale”, ha affermato Giulio Vecchi, Partner di LCA Studio Legale. “L’AI Act impone nuove responsabilità, ma le aziende che si adatteranno velocemente guadagneranno un significativo vantaggio competitivo. Essere conformi significa costruire fiducia, migliorare la trasparenza e ridurre i rischi operativi, rendendo l’AI essenziale per restare competitivi. Tuttavia, è fondamentale bilanciare regolamentazione e innovazione per non penalizzare le PMI, cuore pulsante dell’economia europea”.