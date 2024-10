Risate, rockabilly e buoni sapori per il compleanno del Circolo Quarto Stato di Cardano

Il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo compie tredici anni e si prepara a festeggiare il suo compleanno con un weekend ricco di appuntamenti, da venerdì 11 a domenica 13 ottobre.

Nel cortile di via Vittorio Veneto ci saranno musica, degustazioni, incontri letterari e molto altro.

La festa inizierà venerdì 11 ottobre.

Alle 12:30 si apriranno le porte per il “Pranzo In Circolo” un’opportunità per gustare i piatti del menù del giorno in un ambiente conviviale e accogliente e per scoprire l’iniziativa che (tutto l’anno) punta all’inclusione di soggetti fragili. Nel pomeriggio, a partire dalle 18:30, il cortile del Circolo si animerà con lo street food e i cocktail in collaborazione con Gin Mayor, per un’esperienza gastronomica accompagnata dai sapori dei migliori drink. E poi via di Dj set, con Good Vibes Sound, che dalle 21:30 proporrà una selezione musicale pensata per creare l’atmosfera giusta per ballare e divertirsi.

La festa proseguirà anche sabato 12 ottobre.

Dalle 18:30, il cortile sarà nuovamente dedicato allo street food, ma ci sarà anche un tocco di fascino vintage, con l’apertura dello speakeasy nella cantina del Circolo, per chi desidera immergersi nell’atmosfera dei locali nascosti d’altri tempi. La serata raggiungerà il suo culmine alle 21:30 con il concerto live dei The Goose Bumps, band rockabilly che promette di intrattenere il pubblico con la sua energia impagabile.

Domenica 13 ottobre il weekend si concluderà con un’altra serata di street food in cortile a partire dalle 18:30. A seguire, alle 19:30, l’evento letterario vedrà protagonisti i redattori di Lercio.it, che presenteranno il loro nuovo libro “70 Grandi Rompicazzo della Storia (71 con te)” pubblicato da People Editore.

Durante tutti i giorni della manifestazione, sarà possibile visitare lo stand di People Editore, che offrirà una selezione di libri e pubblicazioni.

Il compleanno del Circolo sarà accompagnato da menù e birre speciali, con un brindisi e tiramisù offerti (come da tradizione) a tutti per festeggiare insieme. Con un’offerta varia, sempre aperta a tutti, attenta anche ai temi politici e sociali, vicina alle persone. Come sempre al Quarto Stato l’ingresso è gratuito: è così da tredici anni.