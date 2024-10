Rosso Materia: il nuovo Spazio Libero di Varesenews prende forma e colore

Il rosso vibrante del logo di Materia, il nuovo Spazio Libero di Varesenews, ha cominciato a colorare i muri dell’ala sinistra dell’ex scuola elementare di Sant’Alessandro a Castronno, luogo che con Varesenews e l’associazione Anche Io si prepara a rinascere come un centro accogliente e dinamico per tutta la comunità.

Con le prime pennellate anche gli ambienti iniziano a trasformarsi. L’entrata della futura sede, già ampliata per migliorare l’accoglienza, è il primo cambiamento evidente dopo la ristrutturazione della redazione.

Contemporaneamente ai lavori, continua anche la campagna di crowdfunding, la quale, dopo il progetto della caffetteria, si concentra ora sull’allestimento dell’agorà: lo spazio all’interno dell’ex scuola dove la caffetteria prenderà forma accanto a una biblioteca, uno spazio per cinema, spettacoli, conferenze e molto altro. L’obiettivo è creare un luogo aperto alla comunità, perfetto per vivere momenti di valore, leggere un libro o discutere davanti a un caffè. Uno spazio che favorisca dialogo, scambio e nuove connessioni.

Per raggiungere il prossimo traguardo, puntiamo a raccogliere altri 15mila euro. Questi fondi saranno utilizzati per dotare l’Agorà di un telo professionale, videoproiettore e casse acustiche. È una sfida importante, ma siamo certi che insieme possiamo farcela. Ed è per questo che abbiamo bisogno del vostro sostegno.

Come abbiamo condiviso più volte, l’obiettivo della raccolta fondi non è solo economico. La campagna “Anche Io sono Materia”, lanciata sulla piattaforma Ginger, è strettamente legata al progetto di VareseNews e all’associazione Anche Io: riapriremo la scuola primaria del piccolo borgo di Sant’Alessandro nel comune di Castronno (VA), chiusa per mancanza di iscritti riportandolo a essere un centro vibrante ed accogliente per tutta la comunità.

La raccolta fondi si concentra ora in particolare sullo spazio, la piazza, l’agorà dove prenderà vita la caffetteria di Materia, che sarà un luogo di incontro e condivisione, uno snodo di idee e relazioni. Partecipando al crowdfunding, puoi contribuire attivamente a questo progetto e diventare parte di un percorso che mette al centro la comunità.

Qui la pagina del progetto “Anche Io sono Materia”, il tuo contributo è essenziale.