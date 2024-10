Rubano un’auto, la Polizia locale di Vedano Olona li ferma, loro scappano e vanno a rubare in una casa

Dopo la mattinata movimentata in via Roma, anche il pomeriggio ha visto Vedano Olona al centro di un episodio di cronaca.

Nel pomeriggio la Polizia locale di Vedano Olona, grazie ai varchi elettronici in ingresso in paese, ha rilevato la presenza di un’auto rubata e si è messa in cerca della vettura. L’auto è stata trovata ferma in un parcheggio con all’interno un ragazzo e una ragazza intenti a prepararsi una dose di droga, presumibilmente eroina vista l’attrezzatura trovata dagli agenti.

I due sono stati fatti scendere dall’auto, ma mentre gli agenti stavano effettuando l’identificazione, sono fuggiti lungo la ferrovia, facendo perdere le loro tracce, lasciando però uno dei due documenti d’identità nelle mani della Polizia locale.

Poco dopo al comando della Polizia locale è giunta la segnalazione di un tentato furto in una casa in una zona del paese non lontana dal punto in cui i due erano stati fermati dagli agenti. Tutto – da come erano vestiti, lui in nero e lei in bianco, ai tratti, all’età presunta – fa pensare che si trattasse delle stesse persone.

«Si tratta di tossicodipendenti della zona, già noti e sappiamo dove andarli a prendere – spiega la comandante della Polizia locale Nadia Ghiringhelli – Erano a bordo di un’auto rubata l’8 ottobre a Venegono, li abbiamo identificati e abbiamo i loro documenti, impossibile che possano raccontare un’altra versione dei fatti e sottrarsi a una denuncia per furto». Come detto sulla vettura gli agenti hanno anche ritrovato le dosi della sostanza che i due stavano per iniettarsi e che sarà inviata a un laboratorio per identificare di quale sostanza si tratta.