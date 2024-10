Automobilista aggredito con un pugno, a Vedano Olona arrivano i Carabinieri

Momenti concitati questa mattina a Vedano Olona con l’arrivo dei Carabinieri e di un’ambulanza in via Roma.

Secondo quanto si è appreso, poco dopo le 11,30 un uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine e con una storia di tossicodipendenza, ha fermato un automobilista chiedendogli dei soldi. Al rifiuto opposto dall’automobilista l’uomo ha reagito sferrando un pugno al volto del malcapitato, il quale ha chiamato i soccorsi poi arrivati insieme ai Carabinieri. L’uomo non ha riportato ferite e non è stato dunque necessario il trasporto in ospedale.

L’episodio, l’ennesimo che vede protagonista l’aggressore (che abita proprio nella zona di via Roma), ha riacceso la preoccupazione di quanti risiedono nella zona e da tempo lamentano la situazione di disagio causata da certi comportamenti, e il susseguirsi di furti e altri reati legati sempre alla stessa persona.

Gli stessi agenti della Polizia locale di Vedano olona, più volti intervenuti su segnalazione di cittadini vittime di vandalismi e piccoli reati compiuti sempre dalla stessa persona, ammettono di non poter fare più di tanto: i reati sono sempre di scarso rilievo penale, per quanto fastidiosi per chi li subisce, e dunque più che accumulare segnalazioni e denunce ad oggi non possono fare. «Esasperazione comprensibile da parte dei cittadini ma noi dobbiamo agire sempre nel rispetto della legge – dice la comandante della Polizia locale Nadia Ghiringhelli – Quello che raccomandiamo, per qualsiasi reato, è di non smettere mai di denunciare. Solo così le forze dell’ordine possono avere il quadro chiaro della situazione e muoversi, sempre nei modi e nei limiti imposti dal Codice».