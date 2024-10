Sabato 12 ottobre porte aperte da Next Fertility ProCrea Lugano dedicato all’infertilità

Sabato 12 ottobre 2024, dalle 14:30 alle 17:30 presso la Next Fertility ProCrea di Lugano, in via Clemente Maraini, 8 e per chi non potrà essere presente, in diretta Zoom è in programma un pomeriggio “Porte aperte”, un evento sull’infertilità completamente gratuito e senza impegno dedicato a tutte le coppie alla ricerca di una gravidanza che vogliono visitare la clinica e incontrare i membri dell’équipe medica specializzata in medicina della riproduzione.

Alcuni dei nostri specialisti saranno a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda inerente alle tematiche dell’infertilità, ai trattamenti di procreazione medicalmente assistita (PMA) e ai servizi che offerti dalla clinica.

Gli specialisti presenti all’evento

Link per accedere al webinar: https://us02web.zoom.us/j/87541411707

Per info e prenotazioni

Vi ricordiamo che per partecipare è obbligatoria la prenotazione per la presenza in clinica (posti limitati). Per iscriversi basta mandare un’email a info@procrea.ch o contattare la clinica ai seguenti recapiti telefonici: +41 91 924 55 55 (dalla Svizzera) – 02 600 63 041 (dall’Italia).