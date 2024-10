Saronno, la città delle associazioni: ce n’è una ogni 111 abitanti

Poco meno di 39mila abitanti e quasi 350 associazioni. Sono davvero tantissime le realtà associative presenti a Saronno: stando ai meri numeri ce n’è una ogni 111 abitanti.

L’elenco pubblicato sul sito del Comune è davvero lunghissimo e scorrendolo salta all’occhio la ricchezza di realtà che in vario modo, con dimensioni, mezzi e caratteristiche diverse, danno vita a servizi per la comunità, propongono corsi, organizzano eventi o rappresentano una passione, un’appartenenza o la risposta ad un bisogno.

Domenica il centro di Saronno è stato animato dalla bella manifestazione “Idee in corso” che da diversi anni rappresenta una vetrina delle associazioni saronnesi più attive. Una cinquantina le realtà presenti, sintesi di un ricco repertorio di opportunità culturali, sociali e formative che si offrono ai saronnesi.

«Anche in questa edizione una manifestazione ben riuscita, che riesce da ormai più di vent’anni ad essere una vetrina per le associazioni saronnesi – dice Laura Succi, vicesindaco e assessore alla cultura di Saronno -Nonostante infatti alcune difficoltà legate agli spazi, la giornata è stata comunque un’ottima occasione di incontro. Il senso è proprio quello di far conoscere queste realtà e invogliare le persone a iscriversi come volontari alle associazioni o di frequentare i corsi».

La vita associativa ha sempre contraddistinto i saronnesi, che sin dai secoli scorsi hanno dato luogo ad associazioni di ogni tipo, come si legge sul sito del Comune: «Nello sterminato elenco sono comprese associazioni umanitarie, sportive, ludiche, culturali, religiose, hobbistiche, per il tempo libero, d’arma, politiche, ecc.: esse rappresentano un patrimonio inestimabile, che rende attiva e partecipata la vita della città. Le associazioni, nel rispetto della loro autonomia e libertà, collaborano proficuamente con l’Amministrazione comunale alla programmazione di eventi, tali da favorire l’aggregazione dei cittadini».

Sulla carta le associazioni presenti a Saronno sono 347, anche se non tutte sono ancora attive o riescono a garantire continuità nelle proposte. L’elenco è stato aggiornato recentemente, ma non è mai del tutto esaustivo per la nascita costante di nuove associazioni.

Le associazioni saronnesi si possono dividere in tre grandi categorie: sociali e culturali (275) sportive (57) e d’arma (15), con una serie di sottocategorie.

Associazioni sociali e culturali

All’interno di questa categoria quelle che operano sul territorio con fini solo culturali sono 160. Le altre 115 agiscono sul territorio ricoprendo ruoli differenti e promuovendo attività differenti:

Salute: 25 associazioni si occupano di provvedere alla salute dei cittadini, offrendo loro aiuti e servizi. Nell’ambito della salute, altre 4 associazioni offrono aiuto fisico e psichico alle persone per combattere l’alcolismo e la tossicodipendenza.

Scuola: 11 associazioni si occupano di sostenere progetti finalizzati al miglioramento dei servizi scolastici

Sostegno: 50 associazioni si muovono per dare sostegno alle famiglie in difficoltà

Ambiente: 12 associazioni promuovono attività per tutelare l’ambiente

Difesa diritti umani: 10 associazioni si occupano di difendere i diritti umani

Associazioni sportive

Le associazioni sportive sono in totale 57. La missione che si propongono di portare avanti, oltre a far conoscere al territorio tutti gli sport, tra i quali alcuni poco conosciuti, è quella di creare occasioni per aggregare la comunità condividendo la passione per lo sport.

Attività cino-sportive: 2 associazioni si occupano di svolgere attività con i cani, proprio per favorire la relazione uomo-cane.

Sport e discipline salutistiche: 2 associazioni si occupano di arti marziali, 1 di danza sportiva, 1 di pesca a mosca, 1 di speleologia, 1 di giochi di carte. Altre 22 promuovono attività sportive.

Sport agonistico: 27 associazioni si occupano di promuovere attività sportive agonistiche e amatoriali.

Associazioni d’arma

Le associazioni d’arma a Saronno sono 15.

Tra queste, 11 associazioni si occupano di promuovere iniziative associative e ricreative per custodire la memoria storica della città. Inoltre, 2 si occupano di far conoscere le attività aeronautiche e il paracadutismo militare e 2 di dare sostegno alle famiglie dei caduti in guerra e rappresentare gli invalidi di guerra.

Chi volesse dare un’occhiata al lunghissimo elenco delle associazioni saronnesi lo trova QUI.

Sempre nello spazio del sito del Comune dedicato alle associazioni si possono trovare il regolamento per l’iscrizione al registro comunale delle Associazioni, e quelli per la concessione di spazi e patrocinio per le iniziative.