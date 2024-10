Si è spento Sammy Basso, aveva fatto conoscere la Progeria e conquistato tutti con la sua simpatia

Si è spento Sammy Basso, conosciuto in Italia e in tutto il mondo per la sua importante testimonianza di malato di Progeria, la patologia che causa l’invecchiamento precoce.

Aveva 28 anni: era nato il 1 dicembre del 1995 e si è spento sabato 5 ottobre 2024, dopo essere rientrato solo da poche settimane da un viaggio in Cina.

Il suo volto ha rappresentato la resilienza e la capacità di credere nei propri sogni, anche quando difficoltà oggettive sembrano frapporsi al successo.

Sogni che hanno permesso a Sammy di viaggiare, studiare, laurearsi e impegnarsi in un’opera importante di divulgazione sulla Progeria.

Basso nel recente viaggio in Cina

Dotato di intelligenza, autoironia, una simpatia e una dolcezza rare, aveva negli anni conquistato l’ammirazione di un numero sempre crescente di pubblico. La popolarità era arrivata soprattutto nel 2014, quando “Il viaggio di Sammy“, un docufilm sul suo viaggio negli Stati Uniti divenne uno dei programmi più visti di National Geographic. Grazie alla telecamera che lo aveva seguito durante tutti il viaggio, erano emerse la sua personalità e il suo carattere altruista: un ragazzo, allora diciottenne, capace di essere non solo coraggioso nell’affrontare la malattia, ma anche capace di regalare affetto e attenzioni ai suoi eccezionali genitori e ai suoi amici.

L’annuncio della morte di Basso è stato dato da A.I.Pro.Sa.B, l’associazione italiana Progeria Sammy Basso, con questo messaggio: