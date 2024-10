Sole e temperature miti accompagneranno il primo weekend di novembre

Sole e temperature miti ci accompagneranno per tutto questo primo (e lungo) fine settimana di novembre.

Le previsioni del Centro geofisico prealpino non lasciano dubbi e le scorse giornate sono il prologo dei prossimi giorni.

Venerdì 1° novembre sereno o poco nuvoloso in giornata, con qualche foschia e nebbia sulla pianura all’alba e in serata. Tempo asciutto e temperature miti, soprattutto in montagna, e ovunque senza variazioni di rilievo.

Sabato 2 novembre ancora foschia e nebbia sulla pianura all’alba e in serata. Tempo sereno o poco nuvoloso in giornata. Temperature massime in lieve diminuzione.

Domenica 3 novembre generalmente soleggiato con nubi basse al mattino che dissolveranno durante le ore più calde. Foschia e banchi di nebbia nelle ore più fredde, soprattutto in pianura. Temperature in lieve calo.